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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /704187/ننشر-تنسيق-القبول-بالثانوي-العام-بعد-الاعتماد-في-بعض-المحافظات

يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي لطلاب الشهادة الإعدادية لهذا العام، وذلك بعد اعتماد وظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في بعض المحافظات.

وينشر موقع دوت الخليج تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي لطلاب الشهادة الإعدادية بعد الاعتماد في بعض المحافظات.

واعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2023/2022 بمجموع 246 درجة للحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام.

كما اعتمد المحافظ، تنسيق القبول بالثانوي الفندقي نظام 5 سنوات بمجموع 240 درجة ، والثانوي الصناعي نظام 5 سنوات بمجموع 225 درجة، والثانوي الصناعي نظام 3 سنوات بمجموع 218 درجة، والثانوي الزراعي نظام 3 سنوات بمجموع 144 درجة، والثانوي التجاري نظام 3 سنوات بمجموع 140 درجة.

واعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسى المقبل 2022/2023 بمجموع 230 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة.

كما اعتمد المحافظ ، المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة الصحة، بشأن فتح باب قبول طلبات خريجي وخريجات الشهادة الإعدادية لعام 2021/2022 ، للالتحاق بمدارس التمريض التابعة للمديرية بمراكز المحافظة، وذلك بحد أدني 250 درجة للعام الدراسي المقبل 2022/2023.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، درجة القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2022_2023 بحد أدنى 220 درجة، و140 درجة للخاص عربي وفصول الخدمات والمنازل.

محافظ سوهاج يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي

وفى سوهاج اعتمد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام، والقواعد العامة لقبول المستجدين للعام الدراسى 2022/2023، حيث تم تحديد 235 درجة للقبول بمدارس الثانوى العام بسوهاج.

وأوضح الدكتور عربى أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه تم تحديد 235 درجة كحد أدنى للقبول بالثانوى العام للطلاب دارسى اللغة الإنجليزية بالشهادة الإعدادية، وتحديد 220 درجة كحد أدنى للطلاب دارسى اللغة الفرنسية.

كما اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالتعليم العام بالمحافظة للعام الدراسي القادم 2022\2023، بحد أدنى 235 درجة لكافة مدارس الثانوي العام بالمحافظة.

تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بمحافظة مرسى مطروح

ووتفاوت درجات القبول بالثانوية العامة وفقًا للإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة مرسى مطروح، والتي جاءت كالتالي: الحمام والعلمين التعليمية 220 درجة، وإدارتي برانى والسلوم 190 درجة، وإدارة البنجر 200 درجة، وإدارة سيوة بحد أدنى 185 درجة، وإدارة النجيلة 190 درجة، وإدارة الضبعة 170 درجة بنين و160 درجة بنات.

درجات تنسيق الشهادة الإعدادية 2022

كما جاء التنسيق في محافظة القاهرة بـ 235 درجة، والجيزة بـ218 درجة، والإسكندرية بـ 225 درجة، والشرقية بـ238 درجة، والقليوبية بــ235 درجة، والبحيرة بـ250 درجة والغربية بـ 236 درجة، وأسيوط بـ240 درجة، ودمياط بـ240 درجة، والمنوفية بـ230 درجة، والقليوبية بـ 235 درجة، والإسماعيلية بـ230 درجة، وبور سعيد بـ235 درجة، والسويس بـ225 درجة، والمنيا بـ230 درجة، والأقصر بـ242 درجة، والفيوم بـ230 درجة، وشمال سيناء بـ220 درجة، والوادي الجديد بـ239 درجة، وجنوب سيناء من 220 : 225 درجة.