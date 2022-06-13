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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /704185/رئيس-لجنة-الصحة-بالشيوخ-يشيد-بالجهود-الجبارة-للدولة-في-ملف-زراعة-القوقعة-للأطفال-ذوي-الإعاقة-السمعية

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد جزر، الاقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد القناوي بشأن تغير بروتوكول التأمين الصحي الخاص بعمليات زراعة القوقعة.

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الدكتور محمد جزر: زراعة القوقعة قبل سن المدرسة يجعل الطفل قادرا على السمع والكلام والالتحاق بالمدارس الإعتيادية

وقال النائب أحمد القناوي مقدم طلب الإحاطة، أنه يجب مراعاة توفير التكلفة الشهرية بعد عملية زراعة القوقعة للمرضى الغير قادرين لتحقيق الاستفادة القصوى من المبادرة حيث يتكلف الطفل في حدود ٢٠٠٠ جنيهاً شهرياً، مستلزمات عمل القوقعة بعد الزراعة وذلك من خلال منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، وغيرها من المؤسسات المعنية بشؤون الأطفال ذوي الإعاقة.

ومن جانبه أشاد النائب الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان، بالجهود الجبارة للدولة في ملف زراعة القوقعة للأطفال ذوي الإعاقة السمعية، مؤكدا أنه تم زراعة القوقعة لأكثر من ١١ ألف طفل بنجاح بتكلفة نصف مليون جنيه للحالة الواحدة يتحمل التأمين الصحي كامل التكلفة علي مدار السنوات الماضية بمعدل ١٦٠٠ حالة سنوياً.

وأضاف “رئيس لجنة الصحة والسكان”، أن زراعة القوقعة قبل سن المدرسة يجعل الطفل قادرا على السمع والكلام، والالتحاق بالمدارس الإعتيادية، وتجعل منه مواطناً قادر علي العطاء و يعيش ويتفاعل مع المجتمع بصورة طبيعية. كما ناقشت لجنة الصحة والسكان خلال اجتماعها اليوم، الاقتراح برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بخصوص فصل التأمين الطبي بمحافظة الوادي الجديد عن التأمين الطبي بمحافظة أسيوط وإنشاء وحدة حسابية بالوادي الجديد.

ومن جانبة أكد الدكتور خالد موافي نائب رئيس هيئة التأمين الصحي بأن هذا الملف هام جداً وسيتم تنفيذه خلال الأسابيع القادمة .

كما أشاد الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بسرعة استجابة هيئة التأمين الصحي، لذلك الأمر مما سيوفر المشقة عن مرضي محافظة الوادي الجديد للاستفادة

من خدمات التأمين الصحي، واستيفاء الاجراءات الادارية الروتينية دون السفر ثلاثة ساعات إلى محافظة اسيوط.