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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /704184/اياد-نصار-يعيش-حالة-إزدهار-فني-وهذا-رأيه-في-أعمال-المنصات-الإلكترونية

حل الفنان إياد نصار ضيف على برنامج “أرب ود” الذي كشف من خلاله حالة من النشاط الفني الذي يعيشها بأعماله فنية سينمائية ودرامية مختلفة يستعد لطرحها قريبا على المنصات الإلكترونية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل أعمال فنية ينتظرها الفنان اياد نصار

وقال إياد نصار أن يقدم خلال مسلسل “وش وضهر” الذي يترقي عرضه على منصة شاهد الإلكترونية، شخصية مختلفة ونوعية لم يسبق له تقديمها من قبل في أي عمل فني خاصة وأن المسلسل تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

أما عن مشاركته في فيلم “كيرة والجن” فهي مجرد ظهور كضيف شرف خلال الأحداث اذ يظهر في مشهدين فقط، مؤكدا أنه يحب العمل مع مروان حامد وكذلك يبادله الأخير نفس الشعور.

اياد نصار والباب الأخضر

وأوضح إياد نصار خلال اللقاء أيضا أنه يتنظر عرض فيلم “الباب الأخضر” للراحل أسامة أنور عكاشة، فقال: “النص الكامل للفيلم من تأليف أسامة أنور عكاشة، وأنك تشتغل نص له دي حاجة مهمة جدا".

اياد نصار ورأيه في أعمال المنصات

كما أوضح إياد نصار رأيه في أعمال المنصات، فقال: "بالنسبة لي كممثل بقيت متطمن في شغل المنصات، أحسن، لأن مفيش مسلسل بيتعرض على منصة تنتجه إلا لما يكون جاهز، وبالتالي مفيش مشكلة أنك تدخل تصور 30 حلقة ومعاك 5 حلقات".

أخر أعمال إياد نصار

يذكر أن آخر أعمال الفنان إياد نصار كان مشاركته كـ ضيف شرف ضمن السباق الرمضاني لعام 2022، من خلال مسلسل الاختيار 3 والذي يضم في بطولته كلا من أحمد السقا وأحمد عز، وكريم عبد العزيز، ياسر جلال محمود البزاوي، سمر مرسي، وأمير المصري، مجدي فكري، بيومي فؤاد، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، صبري فواز، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

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كما ظهر اياد نصار كضيف شرف خلال أحداث الحلقات الأخيرة من مسلسل الكبير أوي 6 الذي عرض عبر شاشة قناة ON الفضائية في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022.