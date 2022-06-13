انت الان تتابع تفاصيل خبر بمشاركة دلال عبد العزيز.. طرح البوستر الرسمي لفيلم "تسليم أهالي" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /704176/بمشاركة-دلال-عبد-العزيز-طرح-البوستر-الرسمي-لفيلم-تسليم-أهالي

تستعد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز للمشاركة في منافسة أفلام عيد الأضحى 2022، بجانب ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، ليكون ذلك أخر عمل سينمائي يجمعهما سويا.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مشاركة دلال عبد العزيز في منافسة أفلام عيد الأضحى

وتشارك دلال عبد العزيز في منافسة أفلام عيد الأضحى بفيلم “تسليم أهالي” والتي انتهت من تصويره قبل وفاتها بفترة ترقبا لطرحه في إحدى المنافسات السينمائية.

وتجسد دلال عبد العزيز خلال أحداث الفيلم دور موظفة فى مصلحة الشهر العقارى تقع فى حب الفنان بيومى فؤاد فى إطاري كوميدى، داخل أحداث الفيلم، والعمل لأول مرة بطولة مطلقة سينمائية لـ دنيا سمير غانم.

أبطال فيم تسليم أهالي

ويشارك دلال عبد العزيز في فيلم تسليم أهالي كلا من الفنانة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد ممدوح ولوسي والعمل من تاليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

البوستر الرسمي لـ تسليم أهالي

وطرح الفنان هشام جمال عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، البوستر الرسمي لفيلم تسليم أهالي، والذي ظهر به فتاة بفستان عرس من ظهرها ويد زوجها كتب عليه: “قالت لا”.

وفاة دلال عبد العزيز

جدير بالذكر أنه توفيت الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز عن عمر ناهز 61 عاماً بسبب مضاعفات شديدة إثر إصباتها بفيروس كورونا المستجد وذلك في شهر أغسطس من عام 2021، وكان زوجها الفنان الراحل سمير غانم قد توفي قبل عدة أشهر بسبب المرض نفسه، وأعلن ذلك الفنان حسن الرداد، زوج إيمي سمير غانم، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم، قائلا ً:"توفيت الى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز ".

أخر أعمال دنيا سمير غانم

من ناحيى أخرى، كان من المقرر أن تشارك ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل عالم موازي ولكن تم تأجيله وكان مسلسل "بدل الحدوتة 3" يدور حول 3 قصص تقوم ببطولتها دنيا سمير غانم مع أبطال مختلفين.

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وشارك دنيا في القصة الأولى كلا من بيومي فؤاد ومحمد سلام وشيماء سيف، وفي القصة الثانية شاركها الفنان الراحل سمير غانم وعمرو وهبة وأحمد رزق، بينما شاركها في القصة الثالثة هشام ماجد، وأوتاكا.