بنك مصر يوفر فتح حساب مجانًا ..  أعرف الأوراق المطلوبة

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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /704188/بنك-مصر-يوفر-فتح-حساب-مجانا- -أعرف-الأوراق-المطلوبة

أعلن بنك مصر توفير فتح حساب مجاني سواء توفير أو جاري، للتيسير على المواطنين راغبي الانضمام للمعاملات البنكية، وبالتالي يرغب الكثير من المواطنين أن يصبحوا عملاء بنك مصر ويبحثون باستمرار عن تفاصيل فتح حساب في بنك مصر والأوراق المطلوبة للتقديم.

فتح حساب بنك مصر مجانًا

جاء فتح حساب بنك مصر مجانًا في إطار التسهيلات التى يقدمها بنك مصر لدعم المواطنين بناءً على قرارات البنك المركزي المصري لاسيما مبادرة الشمول المالي ، مستهدفة تسهيلات الإجراءات وإيقاف الرسوم، بما يضمن إدراك المواطنين غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي في المنظومة البنكية.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب في بنك مصر

حدد بنك مصر الأوراق المطلوبة عن فتح حساب فيه سواء توفير أو جاري ويستعرضها دوت الخليج من خلال الآتي:

- توفيرصورة من البطاقة الشخصية للشخص أو جواز السفر

- تقديم شهادة الميلاد للقصر

- تقديم إيصال "كهرباء، مياه، غاز طبيعي، فاتورة تليفون".

- توضيح وظيفة العميل الذي يريد فتح حسابأما بالنسبة لأصحاب المهن الحرة فيقدمون البطاقة الضريبية، والسجل التجاري.

- في حالة العميل على المعاش، فعليه أن يسجل ذلك على بطاقته الشخصية