انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس السيسي: نهدف إلى الحفاظ على مستويات الأسعار دون زيادة ولدينا مخزون استراتيجي يكفي لمدة 6 شهور حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 09:49 مساءً - محمد السيد - /704190/الرئيس-السيسي-نهدف-إلى-الحفاظ-على-مستويات-الأسعار-دون-زيادة-ولدينا-مخزون-استراتيجي-يكفي--لمدة-6-شهور

قال الرئيس السيسي إن الدولة حريصة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع، مشيرًا إلى أن الدولة انتهت من إنشاء 9 مناطق صناعية.

دوت الخليج

نستطيع أن نتعايش مع هذا الوضع حتى نهاية العام الجاري، ونهدف إلى الحفاظ على مستويات الأسعار دون زيادة، لذلك أتوجه بالشكر للفلاحين الذين قاموا بتوريد القمح، مضيفًا: لدينا ما يكفي من مخزون السلع الاستراتيجية لمدة 6 شهور.

وأضاف الرئيس السيسي خلال لقاءه بعدد من الإعلاميين، بعد افتتاح مشروع المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بالسادات، بمحافظة المنوفية، أنه الدولة تعمل على إضافة أكثر من مليون فدات للرقعة الزراعية.

افتتاح مشروع المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني

وكان قد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية.

يأتي مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة ‏السادات في محافظة المنوفية، في إطار توجيهات ‏الدولة ‏بالتعاون بين الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني ووزارة ‏الزراعة.

وقد أنشئ المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان بالسادات ‏ علي ‏مساحة 1000 فدان، بإجمالي 5000 رأس حلاب بطاقة ‏‏150 طن ‏لبن في اليوم، و3000 رأس تسمين بطاقة 1.5 طن لحم ‏حي بالدورة ‏الواحدة.

ويتكون المشروع من مزارع لتربية الماشية بمختلف أنواعها ومجازر ‏آلية حديثة متكاملة ومصانع لمختلف منتجات الألبان، يعمل على ‏توفير المنتجات بالكميات والجودة والأسعار المناسبة فى متناول ‏المواطن المصرى، وتحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من ‏الإمكانيات المتاحة عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيوانى ‏ومشروعات الإنتاج الزراعى وإنتاج الأعلاف والتى تنفذ من قبل ‏شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، سعياً لتحقيق ‏الاكتفاء الذاتى النسبي وتخفيض تكلفة مستلزمات الإنتاج، مع إتاحة ‏عديد فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل ‏العلمى.‏

ويعمل المشروع على توفير منظومة متكاملة فى مجال تنمية الثروة ‏الحيوانية والأنشطة المتعلقة بها من أجل تعظيم العائد من نتائج ‏ومكونات المشروعات، بتطبيق أحدث الطرق العلمية فى تنفيذها، ‏وإدارتها، ويضم المجمع 6 مزارع فرعية منهم 5 مزارع ‏حلاب ومزرعة ‏واحدة للتسمين، و مركز علمي بيطري للأبحاث والتدريب، ومستشفى ‏بيطري، ‏ومبنى للولادة، ومبنى للتلقيح الصناعي، و مزارع لتربية ‏الماشية بمختلف أنواعها ومجازر آلية ‏حديثة متكاملة ومصانع لمختلف ‏منتجات الألبان.‏‏