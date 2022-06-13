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الرئيس السيسى: حريصون على أن يكون لدينا احتياطى 6 أشهر من السلع الأساسية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 09:29 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى حوارا مع عدد من الإعلاميين بعد افتتاح مشروعات الإنتاج الحيوانى الألبان والمجازر الألية بمدينة السادات.

 

 

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "حريصون على أن يكون لدينا احتياطى 6 أشهر من السلع الأساسية من الممكن أن تكون لها تأثير مباشر على الأسرة، وهذا إلى حد ما نسيطر عليه، ولكن السؤال المهم لحد امتى؟".

 

 

 

وتابع الرئيس السيسى: "هل حتى نهاية العام هل نستطيع أن نجعل الأسعار مسيطر عليها بمبادرات أخرى".

 

 

 

وقال الرئيس السيسى: "القضية والسؤال المهم نستطيع أن نتعايش مع هذا الوضع حتى نهاية العام إن شاء الله".

 

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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