زاهي حواس: موسيماني جعله لا يستمتع بمشاهدة مباريات الأهلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 09:28 مساءً - قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن النادي الأهلي يكسب بشعبيته، وأنه لم يشاهد مباراة ممتعة للأهلي مع موسيماني، ولأول مرة لا يكون لديه رغبة في مشاهدة مباريات الأهلي خاصة خلال الفترة الماضية.

وأضاف زاهي حواس، فى تصريحات عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي:" أن موسيماني جعله لا يستمتع بمشاهدة مباريات الأهلي".

وتابع وزير الآثار الأسبق: "أي واحد هيدرب الأهلي لازم يكون شخصيته قوية زي جوزيه، عشان أي لاعب كان بيخطأ كان بيقعد على الدكة، ولا بد من وجود مدرب اجنبي عشان شخصيته قوية".

وأردف زاهي حواس: "أنا زعلان على شكل المنتخب والهزيمة من أثيوبيا تزعل ومعملناش هجمة واحدة طوال شوط كامل ولازم ندور على لاعبى تانية ومنظومة كاملة".