زياد بهاء الدين: وثيقة سياسة ملكية الدولة ليست برنامجا للخصخصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 09:28 مساءً - قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن وثيقة سياسة الدولة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، ليست النص النهائي لها، موضحًا أنه نص رسمي تتم مناقشته خلال شهرين أو ثلاثة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن «الأهم ألا يتكون لدى الرأي العام اعتقاد أنه برنامج لتخارج الدولة أو الخصخصة»، مؤكدًا أن «المسألة أعقد وأهم من ذلك كثيرًا».

وأوضح أنها «وثيقة تضع سياسة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي»، قائلًا إن «دور الدولة في هذا النشاط، من أكثر الأمور التي أثارت قلق المستثمرين المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية، خلال الفترات الماضية».