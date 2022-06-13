«خطة البرلمان»: زيادة دعم المواد البترولية بالموازنة الجديدة والدولة لن تقصر مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 09:28 مساءً - قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة الماضية، التي من المقرر انتهائها 30 يوينو الجاري، لم تتضمن دعمًا للكهرباء.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الغاز زاد 4 أضعاف (من 5 دولار إلى 20 دولار) في الوقت الذي أكد فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأجيل رفع أسعار الكهرباء تخفيفًا عن المواطن.

وتابع أن الدولة تتحمل كثيرًا حتى لا يشعر المواطن بزيادة الأسعار، لافتًا إلى أن أقصى سعر للتر الغاز لا يتخطى 10 جنيهات؛ وهي الأمور التي تقوم بها الدولة حتى لا يشعر المواطن بعبء الأسعار والموجة التضخمية التي يمر بها العالم.

وأوضح أن مصر مثل أي دولة تتأثر بما يحدث في العالم؛ والقيادة السياسية والدولة حتى الآن هي عدم تأثر المواطن بارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن قيمة دعم المواد البترولية ارتفع في الموازنة المقبلة، وهناك مشروعات لإحلال خطوط الهواء بنصف مليار جنيه، والدولة لم ولن تقصر مع المواطن.

وأشار إلى أن الزيادات العالمية في أسعار الغاز وخام برنت أثرت على تكلفة كيلووات الكهرباء؛ وهي الزيادات التي تتحملها الدولة حتى الآن.