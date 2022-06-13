التعليم تحتفل بتنصيب المجلس التنفيذى لاتحاد طلاب الجمهورية 2021-2022

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاثنين، حفل تنصيب المكتب التنفيذى لمجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسى 2021/2022، تحت رعاية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وبحضور الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين.





وبحسب بيان صحفى، أعرب الدكتور رضا حجازى، فى كلمة ألقاها نيابة عن الوزير، عن سعادته بحضور المؤتمر الأول لتنصيب المكتب التنفيذى لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية؛ وذلك من أجل إعلاء قيم المواطنة الفعالة، وترسيخ قيم الحرية، وحقوق الإنسان، وتأكيد الروابط الإنسانية الحضارية الراقية، فى إطار التجربة الديمقراطية الأولى وممارسة الحقوق فى المناقشات الإيجابية السليمة.

وأشار حجازى، إلى أنه فى إطار حرص الوزارة على أن يسهم التعليم فى بناء الشخصية المصرية المتكاملة، فقد عملت على تضمين المناهج الدراسية فى كافة المراحل الدراسية قيم المواطنة الفعالة، والتسامح، ونبذ العنف، وقبول الآخر والتعايش معه؛ من أجل إخراج جيل مستنير، مسئول، قابل للتعددية، يحترم الاختلاف ويعتز بوطنه، ويعمل على إعلاء كلمته ويحافظ على مصالحه العليا، كما تعمل الوزارة على دعم وتفعيل كافة أنشطة الاتحادات الطلابية، بما يحقق أهدافها، ويرسخ القيم الأخلاقية، ويؤكـد علـى قـيم المواطنـة؛ ليصبح الطـلاب أكثـر قـدرة على المشاركة فى تحقيق أهداف التنميـة، ومتطلبات الجمهورية الجديدة.

وأكد نائب الوزير، على ثقته الكاملة فى المكتب التنفيذى لمجلس الاتحاد العام للطلاب وفى اختياراتهم الديمقراطية وفى قـدرتهم على تحمل المسئولية، وقيادة الملايين مـن طـلاب مدارس مصر لأنشطة طلابية متميزة من خلال شعار: (الاتحادات الطلابية.. مواطنة وتنمية)، مشددا أن الوزارة لا تألو جهدا فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة للنشء؛ لما لذلك من أثر عظيم فى تكوين القدرات الذهنية، وتكوين الشخصية، واكتساب السلوك الاجتماعى، كما أن الوزارة ملتزمة بتوفير فرصة متكافئة لكل طفل لتلقى خدمة تعليمية بمسـتوى عال من الجودة، يتناسب مع المعايير العالمية.

ومن جهته أكد أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، أن المكتب التنفيذى لمجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية خاضوا تجربة ديمقراطية رائدة مارسوها بأنفسهم ليمثلوا ملايين الطلاب بجميع مديريات التربية والتعليم وذلك من خلال انتخابات اتسمت بالنزاهة والشفافية، مشيرا إلى أن هذه التجربة أسفرت عن انتخاب مكتب تنفيذى يمثل جموع طلاب مدارس مصر لهذا العام، نال أعضاؤه من خلالها ثقة زملائهم، ليعبروا عن أفكارهم وطموحاتهم.

وأشار الرائد العام لاتحاد مدارس الجمهورية، إلى أن الوزارة بقيادة الدكتور الوزير طارق شوقى تولى اهتماما كبيرا بكيفية إعداد الطلاب الإعداد العلمى والتربوى السليم الذى يجعل منهم مواطنين قادرين على تحمل المسؤوليات، والمشاركة فى تطوير مجتمعهم من خلال الأنشطة والبرامج التى ينفذها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.

وقال الطالب مازن مصطفى قرنى محمد، أمين عام مجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، إننا جميعا خضنا تجربة انتخابية اتسمت بالموضوعية والشفافية والمسؤلية من خلال قيادات طلابية واعية فى حب مصر، وقد تم خلالها طرح الأفكار والمقترحات أثناء عرض البرنامج الانتخابى لكل من ترشح لعضوية المكتب التنفيذى ومنصبى الأمين والأمين المساعد، واعدا بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم من خلال التعاون والتنسيق بين القيادات الطلابية على مستوى الجمهورية لتفعيل الموضوع المحورى (الاتحادات الطلابية.. مواطنة وتنمية).

وقدمت الطالبة سارة إيهاب رشاد، الأمين المساعد لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية توصيات المؤتمر الأول لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، والتى من أهمها: عقد بروتوكولات تعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة لتقديم برامج إلكترونية لتنمية مهارات الطلاب المختلفة، وتنظيم برنامج تبادل زيارات أون لاين بين اتحاد طلاب مصر والاتحادات الطلابية بالدول العربية، المشاركة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذ برامج توعوية بالقرى التى تنفذ بها المبادرة.

وتضمن الحفل تكريم المراكز الخمسة الأولى للمديريات الفائزة فى أنشط مكتب فنى للاتحادات الطلابية، حيث فازت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بالمركز الأول، والقاهرة بالمركز الثانى، وفازت القليوبية بالمركز الثالث، والسويس بالمركز الرابع، والبحيرة بالمركز الخامس وتسلم مديرو المديريات التعليمية شهادات التقدير ودروع التكريم، وتنصيب أعضاء المكتب التنفيذى لمجلس اتحاد طلاب مدارس الجمهورية.

حضر الحفل الدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم العام، واللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن، ومحمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والدكتورة أمانى قرنى، مديرة مديرة التربية والتعليم بالمنوفية، والدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وعبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين.