انت الان تتابع تفاصيل خبر الجوازة الأخيرة حبستها.. أماني: اتجوزت ٩ مرات وكسبت منهم كتير والأخير نصب عليا منه لله حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /704183/الجوازة-الأخيرة-حبستها-أماني-اتجوزت-٩-مرات-وكسبت-منهم-كتير-والأخير-نصب-عليا-منه-لله

أنا أتجوزت 9 مرات وخلعتهم كلهم .. علشان زهقت منهم وباخد فلوس كتير من الجوازات دي بسهولة وبالقانون.. ذلك ليس سيناريو فيلم أو مسلسل بل حقيقة رصدها دوت الخليجبمحكمة الأسرة في مصر الجديدة، أماني بطلة الرواية تحكيها لنا خلال السطور القادمة.

أنا جميلة

فتقول أماني:" أنا كنت بشتغل سكرتارية في مكتب محاماة وأنا عمري 20 سنة وكنت جميلة بسبب وظيقتى بتتطلب منى دايما أكون مهتمة بنفسي، وكنت مهندمة الملابس وبشرتي بيضاء وشعري طويل ولونه أصفر وده لما بيظهر منه شىء من الطرحة التى أضعها على رأسي، وعيوني خضرا بخطف أى حد يشوفني ويعجب بيا من أول نظرة".

وتضيف الزوجة الثلاثينية:" مرة واحدة كده جه واحد غني واتقدملى وهو عنده معرض عربيات وفيلا، فتزوجته دون تردد وكتب لى عربية بإسمى، وأنا على ذمته أعحبت بشخص آخر وأعجب بي، وكان مليونير ففكرت كيفية التخلص من زوجى الأول الذي لم يمر على زواجي منه سنة".

الحلم بالثروة

وتستكمل:" فكرت كثيرا في أزاى أخرج من الموقف وده واحقق رغبتي بالزواج من المليونير اللي ظهر في حياتي، ففي حد كده طرح على فكرة رفع دعوى خلع ضد زوجي وذلك سوف يتسبب في إني اتنازل عن كل شئ له، لكن أنا فكرت إزاى اخرج كسبانة من الجوازة دي ، فاستمريت في عمل مشاكل مع زوجي ونكد طول اليوم وطلبت منه الطلاق لكنه رفض ذلك مطلقا، فاختارت الذهاب إلى محكمة الأسرة والتنازل عن كل شئ من أجل كسب الزواج من الشخص المليونير".

وتسترسل قائلة:" جوزى المليونير الثاني أحبنى بشدة لدرجة إنه كتب فيلا لي في 6 أكتوبر بإسمى كان ذلك أكبر انتصار لي ولكنه كان متزوجاً وعنده أطفال فزهقت منه وخلعته بحجة إنى أخاف ألا أقيم حدود الله، فخلعته وراح لحاله".

9 جوازات

وتضيف:" معايا في الوقت ده فيلا وعربية بإسمي، وحب الثروة وحياة الرفاهية خلاني أفكر في استغلال جمالي للزواج من أخرين يمتلكون الأموال لتلبية طلباتي وتحقيق رغباتي المختلفة، حتى وصل عدد جوازاتي إلى 9 مرات، ومرة اتجوزت واحد وطلع النصاب عاوز ينصب عليا روحت خلعته ومطلعتش منه بحاجه للأسف..بس الحمدلله منصبش عليا بحاجه. وخلعتهم كلهم واحد ورا التاني بعد ما كونت ثروة كبيرة من وراءهم مثل فيلا أو سيارة فارهة أو شقة أو فلوس في البنك، حتى سقطت في خطأ لم أكن أعلمه".

الجوازة الأخيرة

وتوضح:" بعد خوض كل تلك الجوازات المختلفة من أجل تحقيق رغباتي وامتلاك المال، جاء رجل لي أثناء قيامي برفع دعوى خلع على أحدهم وطلب مني الزواج في أسرع وقت ولم أكن حتى ذلك الوقت قد حصلت على حكم، واستشرت محامي في تلك القصة أخبرني بأنه يحق لي الزواج مباشرة فور الحكم بخلع زوجي وهذا ما فعلته بالضبط، حتى علم طليقي الذى خلعته قبل ذلك الوقت وقام برفع دعوى ضدي بالجمع بين زوجين".

تعدد أزواج

وتضيف:" اتعمل ليا قضية جمع بين زوجين في نفس الوقت، ومازلت حتى الأن معرفش أيه اللى هيحصلي من تلك القضية ومكنتش أعرف ده في القانون، وأنا اتنصب عليا والراجل المحامى اللى ربنا مش هيسيبه هو السبب في اللى حصلى، أنا كنت رفعت دعوى خلع على الزوج اللى قبل الأخير، وكان فيه واحد مستعجل على الزواج، فسألت هل ينفع اتجوز دلوقتي فقالى عادى مفيش عدة اصلا للست اللى بتخلع جوزها وهو غلطان وأنا كنت معرفش وأنا أتجوزته وهو رقم 9 بعد خلع زوجى الثامن بيوم، وفوجئت بعد أيام بمحضر تعدد أزواج واتحبست كام يوم واتحولت قضية لغاية ما المحامي قالى هنشوف حل، والله انا مش السبب، الراجل اللى سائلته هو اللى كذب عليا ودى كانت اسرع جوازة لى وجابت أجلى بسبب والمحامى قال فيها حل بإذن الله".

وتختتم قائلة:"أنا منصبتش على حد ولا أجبرت حد إنه يتزوجنى أو يكتب عربية ولا فلوس بإسمي بس هما بيحبوني وبيحبوا جمالى وأنا بزهق منهم ومحستش مع حد منهم احساس الأمان أواطمنئان، دايما بحس إننى ممكن ألقى أحسن برفع خلع لأنهم بيرفضوا الطلاق".