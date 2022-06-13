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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /704179/الداخلية-تكشف-حقيقة-اختطاف-فتاتين-من-امام-احدى-الكليات-بالقليوبية

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشادة كلامية بين كلاً من طرف أول فتاتين، طرف ثانى أحد الأشخاص، وذلك حال سير الفتاتين بمحل الواقعة إنتابت إحداهما حالة إعياء وبملاحظة الطرف الثانى لذلك توجه إليهما لإستطلاع الأمر، فحدثت بينهم مشادة ظناً من الطرف الأول قيامه بمعاكستهما، وتوجه الطرفين لمركز الشرطة وأبدوا رغبتهم فى الصلح وذلك بالتراضى فيما بينهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط شخص سرق بطاقة بنك خاصة بسيدة بالإسكندرية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط شخص، لاتهامه بالاستيلاء على بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بسيدة مسنة وسحب مبالغ مالية من حسابها الشخصي دون علمها بالإسكندرية.

بداية الواقعة

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات "مسنة"- مقيمة بمحافظة الإسكندرية) لتضررها من قيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها وسحب مبالغ مالية من حسابها الشخصى دون علمها.

التحريات

بإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) حيث قام بمغافلتها أكثر من مرة وسحب مبالغ مالية بلغت (205 ألف جنيه) بإستخدام بطاقتها الإئتمانية.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صاحب شركة يخطف شقيقة زوجته بسبب خلافات عائلية

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات واقعة إختطاف سيدة بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

بداية الواقعة

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة الأميرية يفيد بقيام بعض الأشخاص بخطف إحدى السيدات داخل سيارة ملاكى بدائرة القسم.

ضبط أحدهم

وتمكن الأهالى من ضبط أحدهم بدائرة قسم شرطة الوايلى عقب إنفجار إطار السيارة المستخدمة فى الواقعة وإستغاثة المجنى عليها بالمارة، وبالإنتقال والفحص تبين أنه صاحب شركة مواد غذائية مقيم بالتجمع الخامس

المجني عليها

وبسؤال المجنى عليها تبين أنها شقيقة زوجة المتهم ، وقررت بأنها اثناء سيرها بالمنطقة سكنها قام المذكور بالاشتراك مع والدته، وحارس عقار بخطفها وإجبارها على إستقلال السيارة صحبتهم ، وأثناء سيرهم بمحل الضبط إنفجر إطار السيارة فقامت "المجنى عليها" بالإستغاثة بالمارة وتمكنوا من ضبط المتهم ، ولاذت الثانية والثالث بالفرار.

خلافات زوجية

وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بأنه نظراً لوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته "شقيقة المجنى عليها" ، إختمرت فى ذهنه فكرة خطفها لإرشاده عن مكان تواجد زوجته بالإستعانة بوالدته والمتهم الآخر، كما أمكن ضبط المتهمين الثانية والثالث ، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.