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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /704175/الداخلية-يفاجي-الزمالك-بهدف-مبكر-في-الـ-32-لكأس-مصر

باغت فريق الداخلية نادي الزمالك بهدف ف الدقييقة 3 من عمر المباراة التي تقام الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

دوت الخليج وأحرز هدف فريق الداخلية سمير فكري، بعدما انفرد بحارس الزمالك محمد عواد، بعد تمريرة والذي نجح في مراوغته والانفراد تماما بمرمى الزمالك، ليضع الكرة في شباك الفريق الأبيض. تشكيل الزمالك وكان فريق الزمالك قد دخل المباراة بالتشكيل التالي: حارس: محمد عواد. الدفاع: محمد طارق – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي. الوسط: يوسف أسامة نبيه – محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما". الهجوم: سيد عبد الله – عمر السعيد – عبد الله جمعة. من جهة أخرى، يجلس أيمن حفني، وشيكابالا على مقاعد البدلاء. وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي: حارس: السيد عطية. الدفاع: محمد حسام "بيسو" - أحمد رفاعي. الوسط: إسلام جابر - محمود عبد الرازق "شيكابالا " - سيف فاروق جعفر - أشرف بنشرقي - أيمن حفني - رزاق سيسيه. تشكيل الداخلية فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالي: حارس: رضا السيد. الدفاع: محمود شديد – أحمد بحبح – بركات حجاج – محمد الكومي. الوسط: مؤمن عاطف – عبد العزيز السيد – محمود طلعت. الهجوم: أحمد حسين – إسماعيل بامبا – عمر فكري.

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