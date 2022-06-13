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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /704174/بعد-افتتاح-مجمع-الإنتاج-الحيواني-النائبة-أمل-رمزى-مصر-تسير-نحو-الإكتفاء-الذاتي-للأمن-الغذائي

اكدت النائبة أمل رمزى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن مجمع الإنتاج الحيواني والألبان الذي أفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية،اليوم الإثنين، يعد من المشروعات الغذائية الهامة التي تحرص القيادة السياسية على تنفيذه بصورة سريعة.

دوت الخليج

بعد افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني.. النائبة أمل رمزى: مصر تسير نحو الإكتفاء الذاتي للأمن الغذائي

وقالت النائبة أمل رمزى، في بيان لها، أن هذا المشروع من المشروعات التي تمثل الأمن الغذائي، موجهه الشكر للقوات المسلحة وللجهات المعنية في تذليل كافة العقبات من أجل نجاح ذلك المشروع العملاق.

وأكدت ، أن الدولة المصرية دائمًا ما تضع الشعب المصري صوب أعينها ، لذا جاء هذا المشروع نحو السعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي الأمن من الغذاء وذلك تنفيذًا لإستراتيجية ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه المباشر بهذا الملف سواء كان "لحوم أو ألبان"، من أجل تعظيم وزيادة العائد منها، وتحقيق الاستفادة القصوى من انتاجيتها، كذلك الاهتمام أيضًا بالسلالات المُحسنة للحصول على أضعاف الإنتاج من الألبان واللحوم، فضلًا عن تقليل الفجوة بين ما يتم إنتاجه محليا من اللحوم الحمراء وما يتم استيراده من الخارج، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لصغار المزارعين والمربين والمرأة المعيلة وشباب الخريجين لتوفير حياة كريمة لهم . وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن القطاع الزراعي والحيواني والسمكي شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، وذلك بتحقيق اكتفاء ذاتي من الخضار والجبن والألبان والدواجن، وقاربت على الاكتفاء الذاتي من السكر.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، بضرورة مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات المختلفة سواء كان من القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية بشكل أكبر في تنمية الثروة الحيوانية، والاستعانة بالخبرات المتخصصة .