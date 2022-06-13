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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /704171/أمين-سر-لجنة-القوى- العاملة-توجيه-الرئيس-السيسي-بتأجيل-زيادة-اسعار-الكهرباء-تعكس-أهتمام-الدولة-بتخفيف-أثار-الأزمات-العالمية-على-محدودي-الدخ

اشادت النائبة الدكتورة الفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لعدد من المشروعات القومية تحت مظلة مشروع المجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات في محافظة المنوفية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي تناول عدد من القضايا الهامة التي صرح بشأنها.

دوت الخليج

ألفت المزلاوي عن افتتاح الرئيس السيسي لمجمع الإنتاج الحيواني يالسادات: الدولة المصرية قطعت شوط كبير في مسيرة التنمية الشاملة على كافة المستويات

وتابعت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في بيان لها أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء الذي كان مقررا تنفيذه من أول يوليو القادم، يهدف في المقام الاول للتخفيف عن المواطنين في ظل ما يشهده العالم من ازمات عالمية أدت الى ارتفاع الاسعار، وتخفيفا على محدودي الدخل.

واضافت المزلاوي انه على الرغم من المشاكل الاقتصادية العالمية الا ان الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعت بكامل جهودها في توفير حياة كريمة للمواطنين ولم تحملهم كافلة الاعباء الناجمة عن الازمة الاقتصادية بل شاركت معهم في تحملها، وهو ما لم يفعله العديد من الدول.

واختتمت المولاوي ان الدولة المصرية قطعت شوط كبير في مسيرة التنمية الشاملة على كافة المستويات، ونطمح في تحقيق الافضل في ظل تولي الرئيس السيسي الحكم .