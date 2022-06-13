انت الان تتابع تفاصيل خبر «الحقد عمى عنيه وخلاه يدبح صاحب عمره جوا العزا»..الأمن يضبط «المتهم بقتل طالب الغربية» حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /704170/الحقد-عمى-عنيه-وخلاه-يدبح-صاحب-عمره-جوا-العزاالأمن-يضبط-المتهم-بقتل-طالب-الغربية

تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة الكبرى، من ضبط عاطل ذبح طالب وأصابة بطعنة نافذة بسلاح أبيض بهدف سرقة هاتفه المحمول بمنطقة مكتب العمل.

دوت الخليج

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالي تفيد بأصابة الطالب يوسف يبلغ من العمر 15 عام، مقيم بمنطقة مكتب العمل، بجرح قطعى فى الرقبة، وطعنة نافذة فى البطن على يد عاطل.

تفاصيل الواقعة

وانتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة الكبرى، إلى محل البلاغ وتبين المتهم تربص بالمجنى عليه وعقب خروجه من العزاء قام بمحاولة سرقة الهاتف المحمول وعندما قاومه المجنى عليه، أصابه بجرح قطعى فى الرقبة، وطعنة نافذة فى البطن، وفر هاربا تاركه غارقا فى دمائه.

أصدقاء المجني عليه

وبسؤال أصدقاء المجنى عليه، أكدوا أن المتهم كان يحقد على المجنى عليه ودائم الأحتكاك به والترصد له.

النيابة العامة

وتم نقل الطالب لمستشفى المحلة العام، لتلقى العلاج اللازم وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة .

«بسبب ماس كهربائي» حريق شقة سكنية بالمحلة

شهدت منطقة المنشية الجديدة، التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى، اندلاع حريق هائل داخل أحدى الشقق السكنية، بسبب ماس كهربائى، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا من بنشوب حريق في أحد الشقق السكنية بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم ثان المحلة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدينة وسيارتي إطفاء ، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

النيابة العامة تتولى التحقيق

وتبين من الفحص والمعاينة، أن الحريق نشب في شقة سكنية بسبب ماس كهربائي، وجار أعمال تبريد ، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.