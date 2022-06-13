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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /704169/منة-شلبي-الفن-ملهوش-علاقة-بالدين-ولا-بقيم-المجتمع-انت-اللي-بتختار-تكون-الحلو-أو-الوحش

ردت الفنانة منة شلبي على الجدل المثار بشأن أن الأعمال الفنية والأفلام التي تعرض قضايا تنافي قيم المجتمع وأنها السبب في التحريض على البعد عن الدين، مؤكدة أنه مجرد سبب لتعليق شمعات أخطأنا عليه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق منة شلبي على الانتقادات المثارة بشأن الأعمال الفنية وعدم تناسبها مع قيم المجتمع

وقالت منة شلبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “ العمل الفني لا يهز الدين؛ لأنه داخل عقيدتك وقلبك ولن يتأثر بفيلم، الفن يجعلك تشعر وتفكر ولكنه لن يغير عقيدتك إلا إذا كانت ضعيفة، المجتمع به مصائب أكبر من الأفلام، والأفلام لا تُقاس بـ قيم المجتمع وإذا أثر عمل فني على معتقدات الفرد لأن معتقداته ضعيفة ويوجد مشكلة بالوعي والتربية وليس الأفلام”.

منة شلبي في مسلسل بطلوع الروح

وكانت الفنانة منة شلبي ضحية من ضحايا تلك الإنتقادات التي صنفت الأعمال الفنية بأنها تحرض على التقليل من قيم المجتمع والدين بعدما قدمت مسلسل “بطلوع الروح” الذي عرض في رمضان 2022، وكان أبطاله كلا من إلهام شاهين، أحمد داود، أحمد السعدني، محمد حاتم، دياموند بو عبود، ودارينا الجندى، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح، وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال التي تتكون من 15 حلقة فقط.

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وكانت قد تعرض مسلسل بطلوع الروح لجملة انتقادات عريمة، بسبب القضية التي تنقلها العمل وهي الارهاب وداعش، مشيرين إلى أن الفن يريد أن يشوه صورة الاسلام، وخرجت إلهام شاهين لترد على هذا الهجوم عبر موقع دوت الخليج، قائلة: “إحنا عاملين مسلسل بطلوع الروح مخصوص للعقول اللي فاهمة ان داعش يعني الاسلام، فمقصود انهم يفهموا من خلال المسلسل ان داعش مش هو الاسلام الحقيقي، بدليل انهم عندهم خيانة وتحرش بيتميزوا بالعنف وكل تفكيرهم بالجنس وبيشربوا خمرة، يعني هما مش مقتنعين باللي بيعملوه دينيا”.