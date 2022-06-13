انت الان تتابع تفاصيل خبر استجابة لـ « دوت الخليج» نقل السيدة أمينة ضحية تهديد التمريض لمستشفى المنشاوي بطنطا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /704166/استجابة-لـ--تحيا-مصر-نقل-السيدة-أمينة-ضحية-تهديد-التمريض-لمستشفى-المنشاوي-بطنطا

استجاب الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، لما نشره موقع دوت الخليج، فى واقعة تهديد السيدة "أمينة غنيم" من قبل 3 ممرضين داخل أحدى المستشفيات الخاصة فى مدينة طنطا، بسبب مشاهدتها ضرب مريض أخر، حيث قرر نقلها بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى المنشاوي العام لأستكمال علاجها.

دوت الخليج

كلف الدكتور هشام شيحه مدير الطب العلاجى بمديرية الصحة، بتخصيص سيارة إسعاف مجهزة انتقلت إلى منزلها وقامت بنقلها إلى العناية المركزة بمستشفى المنشاوي العام بمدينة طنطا وتوفير الرعاية الطبية والعلاجية لها.

وقدمت نجلتها "أنهار أبواليزيد " والتي تقدمت ببلاغ رسمي بما حدث مع والدتها بالشكر لوكيل صحة الغربية لاستجابته السريعة وتوفير كل الرعاية اللازمة لوالدتها.

أحداث الواقعة

كانت قد كشفت "أمينة غنيم"، فى وقت سابق تفاصيل جديدة في واقعة تهديدها من قبل 3 ممرضين أثناء احتجازها في غرفة العناية المركزة داخل مستشفى خاص بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية، بسبب مشاهدتها يضربون مريض أخر، كان يتألم من الوجع يرقد في السرير المجاور لها.

والتقى دوت الخليج مع السيدة أمنية التي تبلغ من العمر 76، حيث تم تحويلها من مستشفى التأمين الصحي إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة طنطا، بسبب اصابتها بمكروب في المعدة وتعاني من ضعف في عضلة القلب وكسور فى الشريات، وعند دخولها دفعوا ابنائها فى الحسابات مبلغ ألفين جنيه، وتم نقلها لغرفة العناية المركزة يوم الجمعة الماضية، وكانت تتلقى العلاج بصورة طبيعية تحت اشراف طبيب العناية وفريق التمريض.

"حرام عليكم أنتم هتتحاسبوا على كدا"

وأضافت أمينة، أنها في اليوم الثاني، سمعت مريض مسن بجوارها يتألم بصوت عالي، فهرع أحد الممرضين، وشاهدته وهو يضربه على رأسه، قائلة "سمعت صوت خبطة كبيرة على رأس المريض، الذى توسل له وقال حرام عليك يا ابنى، ثم حاول الممرض خنقه"، فتقيء المريض بعدها وسكت من الخوف، ثم ذهب يتحدث مع زملائه وقال لهم " أنا خبطته على دماغه عشان يسكت مش ناقصين وجع دماغ.. فرديت عليهم حرام عليكم أنتم هتتحاسبوا على كدا".

"ديتك حقنة هوا وهنموتك زي اللى قبلك"

"ديتك حقنة هوا وهنموتك زي اللى قبلك "، وتابعت بهذه الكلمات حديثها، أنها فوجئت بالممرضين يهددوها بموتها بحقنة هوا لو تحدثت مع أحد، ثم وابل من الشتائم والسخرية من اثنين عاملات وينادوها "أمينة عقربة"، فضلا عن سرقة الأكل والعلاج، مؤكدة أنها طوال الليل كانت ترتجف خوفا منهم ودعت الله بأن ينجيها، حتى وصلوا أبنائها صباح اليوم التالي، وأصرت على الخروج من المستشفى برغم عدم استكمال علاجها، وأبلغت الجهات الأمنية بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

كان قد تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا، من ضبط ٣ ممرضين متهمين بتهديد مريضة والتنمر عليها، داخل غرفة العناية المركزة بأحدى المستشفيات الخاصة، وذلك بعد مشاهدتها يضربون مريض أخر، وتم التحفظ عليهم لمواجهتهم بالتهم المنسوبة اليهم.

وتعود الواقعة، عندما أتهمت نجلة مريضة ٣ ممرضين، بتهديد والدتها بالموت والتنمر عليها داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى خاص فى مدينة طنطا.

العناية المركزة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بقيام ربة منزل تدعي "انهار ابواليزيد" 50٠ عام بتقديم ببلاغ تفيد فيه بتعرض والدتها المسنة وتدعي "أمينة غنيم"، 76 سنة بالتهديد بالموت من قبل 3 ممرضين من العاملين بإحدى المستشفيات، أثناء احتجازها بغرفة العناية المركزة لمعاناتها من قصور في الشريان التاجي وسكر وضغط، حيث تم تحويلها من قبل هيئة التأمين الصحي لدخول العناية المركزة بالمستشفى الخاص المتعاقدة مع الهيئة.

وقالت نجلة المريضة، إنهم قاموا بتهديد والدتها بالموت عن طريق إعطائها حقنة هواء بعد أن اكتشفت قيامهم بضرب أحد مرضى القلب بالعناية المركزة على وجهه ورأسه بسبب صوته الصادر من كثرة الآلام به من أجل اسكاته.

النيابة العامة

وتم تحرير محضر ٥٥ أحوال ثان طنطا، وجار عرضهم على النيابة العامة.