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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /704165/النائب-علاء-حمدي-قريطم توجيهات-السيسي-باستصلاح-مزيد-من-الأراضي-خطوة-للمستقبل-تعزز-الانتاج-الزراعي-المصري-وتؤمن-احتياجاتنا-الغذائية

أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسي، باستصلاح أكبر مساحة من الأراضى للسيطرة على تكلفة الإنتاج، بمثابة خطوة للمستقبل، تزيد حجم المساحة المنزرعة في البلاد، وتزيد الانتاجية الزراعية في مصر.

دوت الخليج

النائب علاء حمدي قريطم: توجيهات السيسي باستصلاح مزيد من الأراضي خطوة للمستقبل تعزز الانتاج الزراعي المصري وتؤمن احتياجاتنا الغذائية

وقال قريطم، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن الرئيس السيسي اتخذ خطوات جادة للحفاظ على الأراضي الزراعية، كما نجحت مصر تحت قيادته، في إضافة نحو مليون فدان لإجمالي المساحة المنزرعة، علاوة على البدء في مشاريع زراعية عملاقة، مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر الزراعي، والتي ستضيف نحو 2.2 مليون فدان حال اكتمالها.

وأشاد عضو مجلس النواب، بافتتاح مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات في محافظة المنوفية، وهو مشروع استراتيجي واقتصادي ضخم للغاية وغير مسبوق، سيعمل على تأمين الاحتياجات الغذائية، ويفتح بابا واسعا لصناعة اللحوم ومنتجات الألبان وينضم لمشاريع عملاقة أخرى في ذات المجال لتأمين الاستهلاك المحلي.

واختتم قريطم ، بأن مشروع مجمع الانتاج الحيواني والألبان بالسادات علاوة على مشروع البتلو، ومشاريع أخرى عملاقة في مجال الثروة الحيوانية، تعد بمثابة تحركات جادة ومستقبلية لمجابهة أزمة غذاء عالمية حادة، بعد توقف سلاسل التوريد إثر الحرب الروسية- الأوكرانية وتؤكد على صواب رؤية مصر وقيادتها الحكيمة للوضع.