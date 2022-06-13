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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /704182/أحمد-موسى-السيسي-يتخذ-قرارات-في-حق-المواطن-لا-تحدث-في-أي-مكان-في-العالم

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بتأجيل رفع أسعار الكهرباء للمرة الثالثة على التوالي، خاصة في ظل الأزمات العالمية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن ما يفعله الرئيس السيسي لا يحدث في أي مكان في العالم.

دوت الخليج وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي حريص على مصلحة المواطن وتخفيف الأعباء عليهم خاصة في ظل زيادة الأسعار العالمية، لافتًا إلى أن الرئيس أجل رفع أسعار الكهرباء ثلاث مرات بسبب الأزمات العالمية التي يشهدها العالم وهذا أمر لا يحدث في أي مكان في العالم. وتابع أن تأجيل زيادة أسعار الكهرباء ثلاث مرات متتالية أمر لا يحدث في أي مكان حتى في أمريكا أو بريطانيا، لافتا إلى الولايات المتحدة الأمريكية رفعت أسعار الكهرباء ثلاث مرات خلال شهر واحد فقط. أحمد موسى: يوجد 17 مليون شقة تدفع أقل من 50% من ثمن الطاقة المستهلكة وأشار إلى أنه يوجد 17 مليون شقة تدفع أقل من 50% من ثمن الطاقة المستهلكة، من أجل التخفيف على المواطن في ظل الأزمات التي تشهدها العالم كله. وواصل أن العالم يواجه أزمة عالمية، ويجب على الجميع الاعتراف بذلك، "إحنا ربنا بيحبنا والله، وتظل ثورة 30 يونيو هي أعظم دولة في التاريخ بسبب الأعداد المليونية التي نزلت من أجل أن تعلن عن رأيها". وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأثنين مجمع الإنتاج الحيواني في مدينة السادات، والذي يهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية في مصر والعمل على تطوير السلالات بالإضافة إلى تحسين إنتاج الثروة الحيوانية من الألبان أيضا من أجل مواجهة أزمة الغذاء العالمية.

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