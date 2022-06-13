انت الان تتابع تفاصيل خبر نيابة عن دولة رئيس الوزراء.. الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تشارك في منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا بكوت ديفوار حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /704180/نيابة-عن-دولة-رئيس-الوزراء-الدكتورة-رانيا-المشاط-وزيرة-التعاون-الدولي-تشارك-في-منتدى-الرؤساء-التنفيذيين-في-أفريقيا-بكوت-ديفوار

غادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم الإثنين، إلى كوت ديفوار، للمشاركة في منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا، الذي يقام في أبيدجان يومي 13 و 14 يونيو الجاري، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

دوت الخليج

نيابة عن دولة رئيس الوزراء.. الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي تشارك في منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا بكوت ديفوار

ومن المقرر أن تشارك وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات المنتدى، في العديد من الفعاليات حول استعدادات دول قارة أفريقيا للمشاركة في قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، ومناقشة جهود التحول الأخضر في القارة، وتشجيع دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الشامل والمستدام، إلى جانب ذلك تعقد وزيرة التعاون الدولي عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الحكومات الأفريقي وشركاء التنمية.

يأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع قارة أفريقيا ودفع جهود تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المناقشات الأفريقية وتبادل الرؤى حول استعدادات القارة لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ نهاية العام الجاري، والذي يمثل أهمية خاصة لقارة أفريقيا في ظل مساعيها للاستفادة من الزخم العالمي حول العمل المناخي، ودفع أجندة أفريقيا 2063.

تأسس منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا في عام 2012، ويضم المنتدى أكبر تجمع سنوي للقطاع الخاص في قارة أفريقيا، حيث يضم أكثر من 1500 من أكثر من 70 دولة من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين وممثلي الحكومات وصناع القرار والمؤسسات الدولية، بهدف تحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق جهود التنمية، كما يستضيف المنتدى قمة WFC المخصصة لتمكن المرأة ورائدات الأعمال، وفي عام 2019 أطلق المنتدى شبكة الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا المخصصة لقادة الأعمال في القارة.