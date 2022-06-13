جامعة الأزهر تنعى طالبًا بكلية الزراعة بالقاهرة لقي مصرعه أثناء ذهابه للامتحان

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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /704178/جامعة-الأزهر-تنعى-طالبا-بكلية-الزراعة-بالقاهرة-لقي-مصرعه-أثناء-ذهابه-للامتحان

قدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور جمال عبد ربه عميد كلية الزراعة بالقاهرة، والدكتور ناصر البدرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، واجب العزاء لأسرة "شهيد العلم" الطالب ابراهيم علي محمد محمود الطالب المقيد بالفرقة الأولى بكلية الزراعة، الذي لقي مصرعه اليوم في حادث سير في الطريق العام أثناء توجهه لأداء الامتحان.

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وأبلغ رئيس الجامعة تعازي فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف لأسرة الطالب، وعبر عن صادق تعازيه في وفاة أحد أبنائه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا وأن يلهم وأسرته وأساتذته ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.

وطالب رئيس الجامعة، الجهات المختصة بسرعة ضبط الجاني واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حتى يكون هناك ردع وعدم الاستخفاف بحياة المواطنين.

"الأزهر" تنعى طالبًا بكلية الزراعة بالقاهرة لقي مصرعه أثناء ذهابه للامتحان

ولقي الطالب إبراهيم علي محمد بالفرقة الأولى بكلية الزراعة بجامعة الأزهر بالقاهرة مصرعه قبل قليل، أمام المدينة الجامعية للبنين بمدينة نصر.

وقال مصدر بجامعة الأزهر، إن الطالب كان يعبر الطريق أمام مبنى المدينة الجامعية للبنين بالقاهرة، وصدمه ميكروباص كان يسير بسرعة جنونية وفر هاربا، ولقي مصرعه في الحال.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة، إلى أنه تم نقل الطالب إلى مستشفى التأمين الصحي برابعة العدوية، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.

وأشار المصدر، إلى أنه تم إبلاغ أسرة الطالب وهي في طريقها الآن إلى مستشفى التأمين الصحي برابعة العدوية، قادمة من محافظة الإسكندرية، لاستلام الجثمان.

ونوه المصدر، إلى أن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتصاريح الدفن الخاصة بالطالب، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كان الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني نائب شئون التعليم والطلاب، استقبلا اليوم طلاب كليات فرع القاهرة بالماء المثلج أمام بوابة كلية التربية بمدينة نصر، للتخفيف عليهم من ارتفاع درجات الحرارة، لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع موجة الحر التي تشهدها البلاد.

وتفقد رئيس الجامعة، لجان امتحانات كلية التربية بنين بالقاهرة، واطمأن على انتظام لجان الامتحانات بمختلف الأقسام، وأن الأسئلة من المقرر الدراسي الذي تم شرحه، والتواجد الإشراف الطبي على مدار فترات أداء الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

وعقب الانتهاء من الجولة التفقدية، أشاد رئيس الجامعة بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وبمستوى النظام داخل الكلية ولجانها.

واستقبل الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أمس، طلاب كليات فرع مدينة نصر بالمياه المثلجة، قبل دخولهم لأداء امتحانات نهاية العام، وبالتزامن مع الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا.

وانطلقت السبت الماضي، امتحانات نهاية العام بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وسط إجراءات احترازية مشددة بجميع اللجان.