انت الان تتابع تفاصيل خبر أحمد موسى: "السيسي يتحمل فاتورة مش بتاعته".. واستوردنا سلع بمليار دولار في مايو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /704173/أحمد-موسى-السيسي-يتحمل-فاتورة-مش-بتاعته-واستوردنا-سلع-بمليار-دولار-في-مايو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على الرد على كافة اسئلة الصحفيين والإعلاميين عقب افتتاحه مجمع الإنتاج الحيواني بمدينة السادات، مؤكدا أن الرئيس كان صبورًا للغاية، ولم يبخل بأي إجابة على المصريين.

دوت الخليج

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس تحدث مع الإعلاميين والصحفيين عن كل الموضوعات مثل حياة كريمة، والمياه، وأسعار الغاز، والأزمة العالمية، وزيادة الأسعار في الفترة المقبلة، وشكاوى المواطنين، لم يبخل الرئيس بأي إجابة على الصحفيين

أحمد موسى: السيسي يتحمل عبء كبير منذ توليه الحكم

وتابع أن الرئيس السيسي يتحمل عبء كبير منذ توليه الحكم، "السيسي متحمل فاتورة مش بتاعته، وعشان أكون واضح السيسي عارف كل تفصيلة في البلد دي، وملم بكل الأوضاع في كافة المجالات المختلفة".

وأستطرد "موسى"، متحدثا عن الأزمة العالمية، قائلا إن الوضع صعب للغاية على العالم كله في الوقت الحالي، والرئيس السيسي نفسه أكد ذلك خلال حواره مع الإعلاميين والصحفيين وهذا واحد من الأمور التي تميز الرئيس السيسي أنه صريح مع المواطنين.

وأشار إلى أن كل قادة العالم يحذرون من الأوضاع السياسية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن مصر استوردت سلع أساسية بمليار دولار في شهر مايو الماضي فقط، و300 مليون دولار استيراد أدوية خلال شهر واحد فقط، وهو ما يوضح حجم الأزمة التي يواجهها الجميع.

وأردف أن الدولة تواجه أزمات كبيرة وتحاول في قدر المستطاع التعامل مع الموقف والأزمة العالمية، لافتًا إلى أن مصر زادت خلال السنوات الأخيرة ما يقرب من 15 مليون مواطن وهو ما يزيد الأعباء والمسؤولية على الدولة المصرية.