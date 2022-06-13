انت الان تتابع تفاصيل خبر أبو اليزيد: مصر صدرت أكثر من 5 مليون طن من حاصلات الزراعة رغم الأزمة العالمية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /704168/أبو-اليزيد-مصر-صدرت-أكثر-من-5-مليون-طن-من-حاصلات-الزراعة-رغم-الأزمة-العالمية

أشاد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، بالمشروعات الإنتاج الزراعي والألبان التي تقوم بها الدولة المصرية، إلى جانب الاهتمام الكبير بالمجال الزراعي، مؤكدا أن مصر تولي اهتماما كبيرًا بمجال الزراعة في مصر خاصة في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يشهدها العالم بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا الأخيرة ورفضهم تصدير الحبوب والغذاء للعالم.

دوت الخليج

وقال "أبو اليزيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن المشاريع التي قامت بها الدولة للإنتاج الحيواني والزراعة مميزة جدا، حيث إن مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتواجد في مدينة السادات نواة لتطوير سلالة الثروة الحيوانية.

وأضاف، أن هذا المشروع الدولة تكاتفت فيه مع القطاع الخاص وأكاديمية البحث العلمي من أجل إخراج سلالة ثروة حيوانية مميزة، وسيساعد مصر كثيرا فيما هو قادم.

وتابع أنه على الرغم من الأزمات العالمية التي تواجه العالم ألا أن مصر تمكنت من تصدير الحاصلات الزراعية وصلت لـ 5.6 مليون طن، وهو ما يثبت نجاح مصر في المشاريع الزراعية.

أبو اليزيد: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض

وواصل أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض إلى جانب أنها الدولة رقم 1 أفريقيا في المزارع السمكية، والثالثة عالميا في إنتاج السمك "البلطي".

واصل أن القيادة السياسية تعمل على توفير مراكب للصيادين وذلك بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة والتي تقدم أداء مميز في القرى والأرياف، والتي نجحت في خلق حياة مميزة ولائقة بالمواطنين المصريين، موضحا أن مصر تعمل أيضا على تحسين سلالات الحيوانات في مصر من أجل رفع إنتاج الماشية من الألبان إلى 25 لترًا بعدما كان 6 ألتار فقط.