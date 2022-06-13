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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 08:48 مساءً - محمد السيد - /704181/بنك-التعمير-والإسكان-يرفع-سعر-الفائدة-على-وديعة-سمارت-تفاصيل

أعلن بنك التعمير والإسكان رفع سعر الفائدة على وديعة سمارت، فهى مخصصة للأفراد سواء عملاء البنك أو من الخارج، وجاء ارتفاع فوائد بنك التعمير والإسكان على الودائع بعد قرار البنك المركزي برفع الفوائد على الإقراض والإيداع، ويواصل دوت الخليج تقديم تفاصيل وديعة سمارت من بنك التعمير والإسكان ونسبة الفوائد عليها.

فوائد وديعة سمارت من بنك التعمير والإسكان يكون الحد الأدنى لربط الوديعة مليون جنيه، ومضاعفاتها 10 آلاف جنيه، وسعر العائد 7.75%، ومدة ربط الوديعة سنة من تاريخ فتحها، وصرف العائد سنوي ويصرف يوميا أيضا. وديعة سمارت من بنك التعمير والإسكان - مصاريف فتح الحساب: حسب سعر التعريفة. - المصاريف الإدارية: حسب سعر التعريفة. - يمكن لصاحب الوديعة الاقتراض بضمان الوديعة بنسبة 90%. - يمكن الحصول على تسهيلات البطاقة الائتمانية بنسبة 90%. - سحب على المكشوف بنسبة 90% من قيمة الوديعة سمارت من بنك التعمير والإسكان. جدير بالذكر أن لا يجوز استرداد الوديعة سمارت من بنك التعمير والإسكان إلا بعد مرور شهرين من فتح الوديعة، وتكون غرامة الاسترداد حسب سعر الفائدة، والتي تحتسب بناء على الأيام الفعلية قبل الاسترداد، والذي يكون على السعر المعلن للودائع لأجل، ولا يجوز كسر جزئي للوديعة.

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