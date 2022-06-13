محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال تجديد ثانى أكبر مجزر على مستوى الجمهورية

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الإثنين، أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة التى تمت بالمجزر الآلى بالعامرية بزاوية عبد القادر، ويعتبر ثانى أكبر مجزر على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.





جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطرى، ومحمد عبدالله رئيس حى العامرية أول. وأكد " الشريف " - فى بيان اليوم- تكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مثمنا جهود مديرية الطب البيطرى فى تكثيف استعداداتها، مشيدا بأعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تمت بالمجزر الآلى بالعامرية، وكذلك مجزر أبو قير، وذلك تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية للدولة لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها حفاظا على استثمارات الدولة. من جانبه؛ أوضح مدير مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية الدكتور يوسف شباط، أنه تم تطوير ورفع كفاءة المجزر الآلى بالعامرية وذلك من خلال إحلال وتجديد خطى الذبيح بعنبر الشمبرى والجاموس لتكون طاقة الذبيح 20 رأسا/ ساعة لكل خط وإمكانية ذبيح تصل إلى 1000 رأس غنم يوميا، ورفع كفاءة عنبر الضانى حيث أصبح يعمل بطاقة حوالى 1000 رأس/يوم، وتجهيز ثلاجتى تبريد بسعة 100 طن لكل ثلاجة، وتجهيز ثلاجة تجميد سعة 50 طنا ومعمل خاص بفحص اللحوم بعد ذبحها ووحدة معالجة ثلاثية للصرف الصحى طاقة 350 م3/يوم.

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