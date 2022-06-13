إلقاء 250 ألف زريعة من السمك البلطى فى نهر النيل بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم الإثنين، مدير إدارة الثروة السمكية بديوان عام المحافظة فهمى علام، بمتابعة عملية إلقاء الذريعة السمكية بكمية قدرها 250 ألف ذريعة من السمك البلطى تم توفيرها من مفرخ المنزلة وإلقائها بفرع النيل بنطاق مركز أجا بفرع النيل فى نطاق قريتى السلامية وميت دمسيس التابعتين للمركز.





وأكد محافظ الدقهلية، فى تصريح له، أن ذلك يأتى فى إطار خطة تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، مشيرا إلى أن تنمية الثروة السمكية الهدف منها هو الاكتفاء الذاتى للمحافظة من الأسماك ودعم الصيادين.

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