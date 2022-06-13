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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /704167/روجينا-تعلن-خضوع-والدتها-لعملية-دقيقة-في-المخ-وتعلق-دعواتكم

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أزمة والدة روجينا الصحية

وشاركت روجينا صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها: “دعواتكم لامى بتعمل عملية دقيقة فى المخ.. اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا”.

روجينا في رمضان 2022

من ناحية أخرى، تألقت الفنانة روجينا في السباق الرمضاني 2022، بمسلسل “انحراف” بجانب كل من سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، وعبد العزيز مخيون، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.

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وناقش العمل مجموعة من القضايا التي ظهرت خلال البرومو الدعائي للعمل، فجاءت القضية الأولى بظهور لفنان أحمد فؤاد سليم في البرومو الدعائي الأول لمسلسل «انحراف»، بمفرده، وهو ذاهبا لأحد مراكز الشرطة وعلى قميصة آثار دم في يديه سكينة، وعلى وجه علامات الحسرة والندم، وفي نهاية البرومو يعترف قائلا: «أنا قتلت مراتي»، أما عن القضية الثانية فهي واحدة من أهم الصراعات الاجتماعية التي بدأت منذ بدأ الخليقة وهو صراع الإخوة والأشقاء، حيث قالت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب: “احنا ما بقيناش اخوات”، ثم زادت حالة الغموض حول أحداث المسلسل بعد ظهور سميحة أيوب في مواجهة وصراع مع شقيقها.

أعمال تحضر لها روجينا

هذا وكشفت الفنانة روجينا عن أعمالها الفترة المقبلة، اذ نشرت روجينا البوستر التشويقي لمسلسلها الرمضاني 2033، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها، قائلة: “الحمد والشكر لله، الحمدلله حتى يبلغ الحمدمنتهاهـ باذنك يارب تجعل رزقنا النجاح فى، مسلسل ستهم رمضان2023 ببركة حرمك ارزقنا التسير والنجاح، رائعة الكاتب ناصر عبد الرحمن، وللمخرج رؤوف عبد العزيز”.