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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /704164/أبو-اليزيد-مبادرة-تحسين-سلالات-الأبقار-ستدر-الكثير-على-المواطنين-فيديو

أثنى الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، على مجهودات الدولة والقيادة السياسية فيما يتعلق بالزراعة، قائلا إن الدولة تبذل جهدا كبيرًا في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والذي بدأ في ظهور نتائجه على المواطنين في الوقت الحالي.

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وأضاف "أبو اليزيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى أن مصر أصبحت خالية من الإصابات المرضية بسبب مشروعات الإنتاج الحيواني التي تقوم عليها الدولة، وحيث إن اللحوم التي يأكلها المصريين آمنة، ونفس الأمر فيما يتعلق بمنتجات الألبان، والتي حققت مصر فيها نجاحًا كبيرًا أيضا.

أبو اليزيد: مبادرة حياة كريمة وفرت حياة مميزة للمواطنين في الأرياف

وتابع، أن مبادرة تحسين سلالات الأبقار أيضا من المبادرات الهامة والتي ستدر الكثير على المواطنين في الأرياف، حيث إن مصر أصبحت معتمدة دوليًا في مشروعات الإنتاج الحيواني، بسبب المشروعات والاهتمام الواضح من القيادة السياسية.

ووجه، التحية للمواطنين والمزارعين الذين يقومون بتوريد القمح في ظل الأزمة العالمية التي يواجهها العالم كله، مشيرًا إلى أن مشروع "مستقبل مصر" به حوالي 300 ألف فدان من القمح لدعم الدولة المصرية وسط الأزمة العالمية.

وواصل أن مبادرة حياة كريمة نجحت في توفير حياة مميزة ولائقة بالمواطنين في الأرياف والقرى، كما أن الدولة المصرية تعمل على توفير مراكب للصيادين وذلك بالتعاون جهات عديدة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية كانت لديها نظرة مستقبلية، ولذلك بدأت في المشاريع مبكرا، خاصة في ظل وجود عدة تحديات مثل الاحتياجات المائية والزيادة السكانية إلى جانب ظهور أزمات مثل أزمة كورونا، وأزمة الغذاء العالمي في الوقت الحالي، موضحا أن الرئيس السيسي سيفتتح أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في مدينة الحمام، والتي ستعمل على زيادة الرقعة الزراعية في مصر.