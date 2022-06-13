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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /704161/وزير-التنمية-المحلية-أمام-مجلس-الشيوخ-ملف-الاشتراطات-البنائية-استغرق-وقتا-طويلا-في-المناقشات-قبل-الاعتماد

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن ملف الاشتراطات البنائية استغرقت وقتا طويلا في المناقشات قبل الاعتماد، وشهد مناقشات مع مجلسى النواب والشيوخ، متابعا: تم مراعاة العديد من الملاحظات، وكنا نجتمع لمعرفة العراقيل ونعدل.

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جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد السعيد، اليوم الإثنين، لمناقشة اقتراحات برغبة مقدمة من بعض النواب بشأن اشتراطات البناء.

وأكد وزير التنمية المحلية أن هناك إجراءات من الحكومة لتسهيل التسجيل في الشهر العقاري، متابعا: "الشهر العقاري موجود فى كل مكان في مصر حتى فى مبادرة حياة كريمة".

وأوضح وزير التنمية المحلية، الاشتراطات البنائية تشترك فيها الجامعات ومراكز تكنولوجية، وأبعدت المحليات عن الاشتراطات حتى تقوم الجامعات بدورها.

وزير التنمية المحلية أمام مجلس الشيوخ: ملف الاشتراطات البنائية استغرق وقتا طويلا في المناقشات قبل الاعتماد

وأكد شعراوى، أن وزارة التنمية المحلية مكبلة بمشاكل كبيرة نحاول حلها، ويتم تدريب القيادات والتعيين يكون بناء على اختبارات ومعايير لاختيار القيادات بشكل سليم وفقا لمعايير الكفاءة، كما يتم تدريب وتأهيل الموظفين، لافتا إلى أن هناك مراقبة ومحاسبة لمن يرتكب مخالفة، وأوضح أنه تم إحالة نحو 6400 للنيابة العامة منذ 2018.

وقال: عندما فتحنا هذه المنظومة فى 2018، لم يكن هناك بنية تحتية، وكان هناك 52 مليون طن تراكمات قمامة، وهناك جهود كبيرة مبذولة فى تأهيل البنية التحتية وفى منظومة المخلفات.