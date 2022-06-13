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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /704157/Vodafone--باقات-فودافون-فليكس -الأسعار-وأكواد-الاشتراك

ينشر دوت الخليج مصر باقات فودافون فليكس الأسعار وأكواد الاشتراك باعتبارها أكثر باقات فودافون للنت والمكالمات المستخدمة من قبل عملاء فودافون Vodafone والخدمات المقدمة على كل باقة فليكس، وتكون باقات فلكيس شهرية للتجديد وفق استخدام عملاء شركة فودافون، ويقدم دوت الخليج كل ماتريدون معرفته عن باقات فودافون فليكس الشهرية.

باقات فودافون فليكس - باقة فليكس 15 توفر 400 فليكس بقيمة 15 جنيه، كود الاشتراك *880* 15# - باقة فليكس 25 توفر 800 فليكس بقيمة 25 جنيه، كود الاشتراك *880* 25# - باقة فليكس 35 توفر 1400 فليكس بقيمة جنيه، وكود الاشتراك *880* 40# باقات فودافون - باقة فليكس 40 توفر 1600 فليكس بقيمة 40 جنيه، وكود الاشتراك *880* 40# - باقات فليكس 60 توفر 2500 فليكس بقيمة 60 جنيه، وكود الاشتراك *880* 60 # - باقة فليكس 80 توفر 3500 فليكس بقيمة 80 جنيه، وكود الاشتراك *880* 80# من لم يتمكن من تجديد باقات فودافون Vodafone فليكس الشهرية عليه مراسلتنا بالتعليقات والعمل على مساعدته، وعرض آرائهم لمسئولي الشركة.

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