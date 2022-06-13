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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /704156/وكيل-خطة-النواب-الدولة-تتحمل-الكثير-لحماية-المواطن-من-غلاء-الأسعار-فيديو

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة المالية الماضية والتي من المفترض أن تنتهي في نهاية الشهر الجاري لم تشهد أي دعم في الكهرباء.

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وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة تتحمل الكثير من أجل حماية المواطن من غلاء الأسعار وزيادة الأسعار العالمية، لاسيما في أسعار الغاز والتي زادت بشكل رهيب وصل إلى أربع أضعاف سعره، حيث زاد من 5 دولار لـ 20 دولار.

النواب: مصر جزء من النظام العالمي وتتأثر بالأحداث العالمية

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أنه في الوقت الذي زاد فيه سعر الغاز في العالم كله رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع أسعار الكهرباء وقرر تأجيل الأمر من أجل التخفيف على المواطنين، كماأن سعر لتر الغاز في مصر لا يتخطى عشر جنيهات، وهذا الأمر من تدعيمات الدولة للمواطنين أيضا حتى لا يشعرون بالموجة التضخيمية والأزمة العالمية التي يمر بها العالم كله.

وواصل أن مصر جزء من النظام العالمي وتتأثر بكل ما يحدث في العالم، والدولة المصرية والقيادة السياسية هدفها الآن عدم تأثر المواطن المصري بالارتفاع العالمي للأسعار، موضحا أن قيمة دعم الموارد البترولية ارتفع في الموازنة المقبلة للدولة إلى جانب عدة مشروعات لإحلال خطوط الهواء وصلت تكلفتها لنصف مليار جنيه.

وشدد على أن كل الزيادات التي حدثت في أسعار الغاز العالمية أثرت على سعر الكهرباء في العالم كله، ولكن الدولة المصرية تتحمل عبء تلك الزيادات، ولم تفرضها على المواطن.

ويشهد العالم في الوقت الحالي أزمة عالمية فيما يتعلق بالغذاء والطاقات خاصة بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي نتج عنها الكثير من الآثار السلبية على العالم أجمع.