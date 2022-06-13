النائب محمد السباعي: المواطن تحمل كثيرا من أجل البناء وقرار الرئيس بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء يخفف عن كاهله..فيديو

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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 07:50 مساءً - محمد السيد - /704135/النائب-محمد-السباعي-المواطن-تحمل-كثيرا-من-أجل-البناء-وقرار-الرئيس-بتأجيل-زيادة-أسعار-الكهرباء-يخفف-عن-كاهلهفيديو

أشاد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشروعات الإنتاج الحيواني، والألبان، والمجازر الآلية، من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية، مؤكدا ان قرار الرئيس بـتأجيل زيادة على اسعار الكهرباء، يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على التخفيف عن كاهل المواطنين، اللذين تحملوا كثيرا من أجل البناء والتنمية.

دوت الخليج

النائب محمد السباعي: المواطن تحمل كثيرا من أجل البناء وقرار الرئيس بتأجيل زيادة أسعار الكهرباء يخفف عن كاهله

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المشروعات الزراعية القومية ، التي أنشأتها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كمشروع مستقبل مصر الزراعي، وجنوب الضبعة وتوشكى، وشرق القناة بمحافظة سيناء جميعها تستهدف تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات الاساسية من المحاصيل الاستراتيجية.

وتابع النائب محمد السباعي، أن الأمن الغذائي، أصبح أمن قومي عالمي، خاصة فى ظل الأزمات العالمية الأخيرة، التي ألقت بظالها على كل دول العالم، مشيرة إلى انتشار جائحة فيروس كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من صعوبات فى الشحن والانتاج وارتفاع اسعار مستلزمات الزارعة.

وثمن عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، حرص الدولة المصرية على التوسع فى المشروعات الزراعية فى الفترة الاخيرة ، من خلال الاستفادة من مورادنا المائية أقصي استفادة خاصة مع وجود فجوة بين مواردنا المائية واحتياجاتنا الاساسية، مشيدا بتوجه الدولة نحو مشروعات معالجة المياه كمحطة معالجة مياه بحر البقر، والتي تستهدف 5 مليون متر مكعب فى اليوم،إضافة إلى محطة الحمام غرب الدلتا، والتي تعتبر من أهم مشروعات المعالجة على مستوى العالم.

كما ثمن توجه الدولة نحو استنباط سلالات جديدة من الخضار والفاكهة والأرز والقمح، ضفلا عن اقتصاد الدولة فى الزراعات التي تستهلك كميات عالية من المياه مثل الأرز والموز وقصب السكر.

وأختتم النائب محمد السباعي، أن التغيرات المناخية من أكثر العوامل تأثيرا على أنواع المحاصيل الزراعية المنزرعة، موضحا أن استضافة مصر لت كوب 27 يؤكد أنها على الخريطة العالمية فى ماوجهة التغيرات المناخية، وتسعي للتوسع فى مجالات مواجهة التغيرات المناخية.