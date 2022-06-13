وزراء الداخلية العرب يفتتح المؤتمر الـ21 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاح

جدة - نرمين السيد - يفتتح الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء المقبل بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربى الحادى والعشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية.





ويشارك فى هذا المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية والعدل فى الدول العربية، فضلا عنجامعة الدول العربية، منظمة الأمم المتحدة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول الأعمال، من بينها، تجارب الدول الأعضاء فى مجال العمل فى المؤسسات العقابية والإصلاحية والجهود المبذولة لتطويرها، وشمول نزلاء هذه المؤسسات بالضمان الاجتماعى، كما سيناقش تصنيفا خاصا بنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، ومقاييس نموذجية لتحديد درجة خطورة نزلاء هذه المؤسسات. وسترفع الأمانة العامة توصيات المؤتمر إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب لاتخاذ مايراه مناسبا بشأنها.

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