جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن خروج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية لا يعنى أنها تبيع أصول الدولة أو الخصخصة الكاملة، ولكن هناك آليات للخروج من القطاعات بشكل كلى أو جزئى.





وأضاف مدبولى، خلال كلمته فى الجلسة الحوارية حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، اليوم الإثنين، أن الدولة قد تقوم ببيع كلى أو جزئى من خلال إدخال مستثمرين استراتيجيين أو إدخال نسبة من الشركات فى البورصة للمصريين لتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين بآليات محددة. وأوضح أن الدولة قد تحتفظ بالأصل المملوك لها ولكن بإعطاء الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص، أو زيادة رأس المال بالشراكة مع القطاع الخاص، فالفكرة بإعطاء الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- مدبولى: الخروج من بعض القطاعات لا يعنى الخصخصة الكاملة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.