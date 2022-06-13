دوت الخليج يعرض وثيقة سياسة ملكية الدولة

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال الجلسة إن وثيقة سياسة ملكية الدولة هى بمثابة دستور اقتصادى للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، موضحا أنه يأمل الانتهاء من الوثيقة بحد أقصى 3 أشهر بدءا من اليوم لتخرج بصورة رسمية.
وأوضح أن الوثيقة جزء من الإصلاحات الحكومية التى تتبناها الدولة المصرية والحكومة المصرية، و«نحن حاليا فى المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى التى تركز على الإصلاحات الهيكلية»، مشيرا إلى أن من المستهدف تسييل الأصول على الأقل بقيمة 10 مليارات دولار سنويا، وإطلاق حزمة من الحوافز الجديدة على المشروعات المستهدفة.
وأكد أن تعدد التوجهات المختلفة من الخبراء مهم، و«نحن منفتحون تماما على جميع الآراء للاستماع لها، وهدفنا أن تكون الوثيقة مع كل الخطوات الأخرى تدشن مرحلة جديدة من مراحل حركة الاقتصاد المصرى فى المرحلة القادمة، لتعزيز دور القطاع الخاص ليعود إلى قيادة الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة».
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