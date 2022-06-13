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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704153/سياحة-الشيوخ-تطالب-الوزارة-باستعراض-خطتها-لتنمية-السياحة-البحرية

أكدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، أهمية السياحة البحرية وسياحة اليخوت والبواخر، حيث تعد من أهم أنواع السياحة، مطالبة وزارة السياحة والآثار باستعراض خطتها لتنمية هذا النوع من السياحة فى ظل المنافسة الكبرى حول هذا الغرض السياحى خلال الفترة المقبلة.

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وأكدت النائبة سها سعيد، وكيلة اللجنة والنائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن السياحة البحرية أحد أهم الأنواع السياحية فى العالم وتدر دخلا كبيرا، خاصة فى ظل الأزمة التى مرت بها السياحة.

استحداث خط ملاحى فى سياحى يمر بجميع موانئ وأرصفة البحر الأحمر

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سها سعيد بشأن استحداث خط ملاحى فى سياحى يمر بجميع موانئ وأرصفة البحر الأحمر.

وقالت النائبة سها سعيد خلال القاء اقتراحها، إنه فى إطار العمل على تنشيط السياحة وتنويع وسائل التنقل بين المدن الساحلية المطلة على البحر الأحمر يجب تطوير الموانئ المطلة على تلك السواحل لاستيعاب القوارب البحرية المتنوعة الأحجام والفئات، مؤكدة أن إنشاء خط ملاحى يربط بين موانئ البحر الأحمر وسيناء يوفر خدمات سياحية جاذبة للسائحين وهو ما يدر دخلا ويساعد على نهوض السياحة بعد الأزمة التى مرت بها.

سياحة اليخوت والبواخر

ووعد اللواء أشرف عبد المنعم نائب رئيس هيئة موانى البحر الأحمر بعرض المقترح ودراسته، مؤكدا أن مصر استقبلت العام الماضى 90 باخرة ويخت سياحى إلا أن عدد السياح نفسه كان قليلا .

وأشار اللواء أشرف عبد المنعم، إلى أنه تم وقف الخط الملاحى بين الغردقة وشرم الشيخ منذ أزمة كورونا لعدم الجدوى الاقتصادية ولكن يتم الآن دراسة إعادة تشغيل الخط.