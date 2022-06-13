انت الان تتابع تفاصيل خبر سياحة الشيوخ تناقش اقتراح النائبين محمد البنا وجيفارا الجافى بتطوير ميناء شرم الشيخ.. ومطالبات بتنمية سياحة اليخوت حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704152/سياحة-الشيوخ-تناقش-اقتراح-النائبين-محمد-البنا-وجيفارا-الجافى-بتطوير-ميناء-شرم-الشيخ-ومطالبات-بتنمية-سياحة-اليخوت

ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها الثانى مساء اليوم، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبين محمد البنا وجيفارا الجافى، بشأن "تطوير ميناء شرم الشيخ وتحديثه "بحضور الاجتماع اللواء أشرف عبد المنعم، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر وخالد شريف مساعد وزير السياحة والاثار للتحول الرقمي.

دوت الخليج

تشجيع وتنمية سياحة اليخوت

وطالب النائب جيفار الجافى، بمعرفة خطة وزارة السياحة لتشجيع وتنمية سياحة اليخوت أو السياحة البحرية وخطة وزارة النقل لتطوير الموانئ وميناء شرم الشيخ.

وعرض النائب محمد البنا الاقتراح مؤكدا رغم أن مدينة شرم الشيخ هى مدينة السلام ومدينة سياحية من الطراز الأول وتوليها الدولة أهمية كبرى ويقام بها مؤتمرات عالمية إلا أن ميناء شرم الشيخ ميناء صغير به 2 رصيف وغرفة صغيرة سالة للجمارك وتبعد الغرف عن الرصيف التى ترسى عليه البواخر حوالى 700 متر ويتم نقل السياح بالأتوبيسات حتى بوابة الميناء مما يمثل معاناة للسياح.

تنشيط سياحة اليخوت

وأوضح "البنا "، أن سياح اليخوت والبواخر من الآثرياء وهى أغلى أنواع السياحة ولابد من تطوير الموانئ فى ظل تسابق الدول فى المنافسة لجذب هذا النوع من السياح.

وفيما أكد خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى أن هناك تواصل وثيق بين وزارتى النقل والسياحة من أجل تطوير الموانئ وخطة تشجيع السياحة البحرية وأن هناك خطة لتنشيط سياحة اليخوت مع تخفيض تكلفة العبور فى قناة السويس لليخوت، مشيرا إلى أن المشكلة تتمثل فى الإجراءات والتسهيلات لهذا النوع من السياحة.