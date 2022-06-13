انت الان تتابع تفاصيل خبر تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 993 جنيها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - شهدت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الإثنين، تراجعًا كبيرًا، بعد تسجيلها مستويات قياسية في الأيام الماضية، حيث انخفضت أسعار كافة عيارات الذهب ليسجل عيار (21) 993 جنيها.

دوت الخليج

أسعار الذهب اليوم

وأكد بيان شعبة الذهب، أن الأسبوع التجاري بدأ بانخفاضات مختلفة في أسعار كافة عيارات الذهب، حيث عيار ٢١ سجل ٩٩٣، و عيار ١٤سجل ٦٦٤جنيها.

و أضاف البيان، أن الأسعار تقترب من مثيلتها قبيل الأزمة الروسية الاوكرانية، كما انخفضت الأسعار خلال مساء اليوم مقارنة بأسعار افتتاح الأسواق بانخفاض ٦ جنيهات في سعر جرام ٢١ و أربعة عشر جنيها في سعر عيار ١٨.

تذبذب أسعار الذهب

وتشهد أسعار الذهب، حالة من التذبذب بين الانخفاض والارتفاع وعدم الاستقرار، منذ قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، برفع سعر الفائدة بنسبة 50 نقطة قياس، في محاولة منه للسيطرة على حالة التضخم، كما لجأ الكثير إلى الاستثمار في المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن الوحيد حاليًا، مع عدم وضوح الرؤية بالنسبة للعملات المحلية والأجنية.

وأكدت شعبة الذهب في وقت سابق، أن الدولة تعمل على إتخاذ إجراءات قوية لإحكام سيطرتها على أسعار للدولار وبالتبعية أسعار الذهب.