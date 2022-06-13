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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704147/حمايا-بيتحرش-بيا-وجوزى-بيقولى--استحملى-ده-أبويا

«أنا زى أبوكي متخافيش منى ده أنتى لحمى يا بنتى، هي كلمات أطلقها العجوز صاحب الـ 70 عام في وجه زوجة نجله، وعبرت عنها دلال الزوجة البالغة 30 عام من عمرها لـ دوت الخليج، وتحولها لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة.

جوازي

فتقول دلال:" أنا أتجوزت من 9 سنين وكنا عايشين في شقة واسعة ولكن زوجى تعرض منذ سنتين لضائقة مالية ورفض والده مساعدته أو حتى دفع مبلغ لسداد ديون زوجي، على الرغم من أنه يملك بيت كبير ورصيد في البنك، وعلشان جوزي يخلص من الأزمة المالية التى يمر بها، عرض شقتنا على سمسار وتم بيعها وروحنا عشنا في بيت والده وكانت أسود أيام في حياتي".

السكن مع حمايا

وتبكى السيدة الثلاثينية وتقول:" والد زوجى رجل عمره 70 سنة، وحيد وزوجته متوفية وهو أغلب الوقت بيكون قاعد في شقته لوحده، ولا بيروح ولا بيجي، ولما جينا نسكن معاه لم يمانع ورحب بينا، ومن وقتها بدأت حياتي تاخذ منعطف أخر وبدأت المشاكل تدخل لنا مع زوجى، بسبب تصرفات والده".

تحرش حمايا بي

وتضيف:" والد جوزي من ساعة ما جوزي ينزل الشغل يتحول لشخص أخر ويقوم بتصرفات غير طبيعية، محاولا التحرش بي باستمرار وملامسة جسدي، ويقول ذلك دون قصد منه، والعديد من المرات يقوم بفتح باب غرفة نومي أثناء تغيير ملابسى وأوقات أخرى يقوم بفتح باب الحمام لمشاهدتى عارية أمامه، ولكن أفعاله تدل على عكس ذلك مطلقا، فغياب زوجته عنه دفعه لارتكاب تلك الأفعال المشينةن ويعلل ذلك قائلا بإني زي بنته ولحمه ".

محاولة منعه من التحرش بي

وتستكمل:" أنا حاولت كتير إني أصده بس مقدرتش استحمل بجد، وأنا كنت خايفة وأنا بقول لجوزي إن والداه يحاول التحرش بي وهو مصدقنيش وقاللى والدي ميعملش كده، وبعدين جوزي أتأكد من ده من خلال كاميرات المراقبة اللى حاططها حمايا في الشقة علشان هو كان قاعد لوحده في الشقة وخايف حد يسرقه".

جوزي السلبي

وبتأثر شديد منها قالت:" ولما جوزي عرف إن والده بالفعل يتحرش بيا رد عليا وقالى ده أبويا أعمله أيه وقالى استحملي أصله ابويا ومش هعرف أعمل حاجه وهو رجل كبير وزوجته متوفية واحنا معندناش مكان تانى نسكن فيه، واللى مخليني حزينة فعلا في الموضوع ده من بدايته هو سلبية جوزي قصاد اللى بيحصلى ده ضعف كبير منه، وده خلاني صعقت".

رفع دعوى الخلع

وتقول الزوجة: "أنا طلبت منه الطلاق لإنى مقدرتش استحمل وهو موافقش وروحت عشت مع والداى وإخوتى ومقولتش لأهلى على إن والده يتحرش بي خوفت الموضوع يوصل لقتل وأخبرت أهلى إنه بيعاملنى وحش وسلبي وطلبت الطلاق منه، وهو رفض، وده اللى دفعني إن اخلعه واخلص منه ومن حمايا اللى حول حياتي لكابوس بعد جواز 9 سنين وإنجاب طفلة وساقوم برفع دعوى نفقة أيضا للإنفاق على ابنتي بعيدا عن تلك الأسرة".