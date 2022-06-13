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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704143/إصابة-رئيس-الوزراء-الكندي-بفيروس-كورونا

دوت الخليج

وقال رئيس الوزراء الكندي عبر تويتر :" لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا المستجد وسأحرص على أتباع إرشادات الصحة العامة وأخضع للعزل

I’ve tested positive for COVID-19. I’ll be following public health guidelines and isolating. I feel okay, but that’s because I got my shots. So, if you haven’t, get vaccinated - and if you can, get boosted. Let’s protect our healthcare system, each other, and ourselves. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 13, 2022

وأكد ترودو أنه يشعر بخير وذلك لحصوله على التطعيم باللقاحات المضادة لكورونا مطالبا من المواطنين الذين لم يحصلو على التطعيم بالحصول عليه.

وأختتم في التغريدة بقوله :" دعونا نحمي نظام الرعاية الصحية لدينا وبعضنا بعضا وأنفسنا".

ويذكر انه فى وقت سابق كان رئيس الوزراء الكندي قد أعلن فى شهر يناير الماضي عن اصابته بفيروس كورونا المستجد، وكتب حين ذاك رئيس الوزراء الكندي عبر صفحته على تويتر بأنه:" هذا الصباح ثبتت اصابتي بفيروس كورونا وأشعر انني بخير وسأواصل العمل عن بعد وسألتزم بإرشادات الصحة العامة".

وزيرة الخارجية الألمانية تصاب بفيروس كورونا

ويأتي ذلك بعد أن تم الاعلان الأسبوع الماضي عن أصابة وزيرة الخارجية الالمانية أنالينا بيربوك بفيروس كورونا وذلك خلال زيارتها لباكستان كما أعلن وزير الصحة التايواني أمس بإصابته بفيروس كورونا.