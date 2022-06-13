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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704142/إبراهيم-فايق-بعد-رحيل-موسيماني-البدائل-جاهزة-من-فترة-طويلة

علق الإعلامي إبراهيم فايق، على إعلان النادي الأهلي فسخ تعاقده بالتراضي مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وتولي سامي قمصان القيادة الفنية بصورة مؤقتة.

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وقال "فايق"، خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتدوينات القصيرة: "كابتن سامي قمصان سيقود الفريق مؤقتا.. البدائل جاهزة ومن فترة طويلة" وأضاف فايق في تغريدة أخرى: "سواء كانت هذه هي رغبة موسيماني هذه المرة أو رغبة لجنة التخطيط منذ فترة، فالعلاقة مؤخرا كانت قد توترت الى الحد الذي يصعب معه استمرار الطرفين، وهذا ما اشرت إليه عندما قرأت المشهد لكم منذ أيام، مسألة وقت وقد كان".

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وكان النادي الأهلي قد حقق فوزا حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على فريق نادي المصري بالسلوم وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، تحت قيادة المدرب العام سامي قمصان.

الأهلي يفوز على المصري السلوم بكأس مصر

وانتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 0-1 وأحرز هدف الأهلي الوحيد اللاعب أحمد عبد القادر في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، بعدما نجح في وضع الكرة من داخل منطقة الجزاء على شمال حارس المصري بالسلوم، ليصعد النادي الأهلي دور الـ 16 لكأس مصر.

وشهدت المباراة غياب بيتسو موسيماني عن اللقاء، وسط تعجب من جماهير النادي الأهلي عن سر غيابه، ليعلن النادي الأهلي اليوم الأثنين فسخ التعاقد مع المدير الفني الجنوب افريقي على أن يقود سامي قمصان الفريق بصورة مؤقتة إلى أن يتم الإعلان عن مدير فني جديد للمارد الأحمر.