«بسبب ماس كهربائي» حريق شقة سكنية بالمحلة

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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - .

شهدت منطقة المنشية الجديدة، التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى، اندلاع حريق هائل داخل أحدى الشقق السكنية، بسبب ماس كهربائى، دون وقوع إصابات.

دوت الخليج

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا من بنشوب حريق في أحد الشقق السكنية بمنطقة المنشية الجديدة بدائرة قسم ثان المحلة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدينة وسيارتي إطفاء ، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة.

النيابة العامة تتولى التحقيق

وتبين من الفحص والمعاينة، أن الحريق نشب في شقة سكنية بسبب ماس كهربائي، وجار أعمال تبريد ، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.

شاب يحاول التخلص من حياته بتناوله سم فئران

كما أقدم شاب في العقد الرابع من العمر، ومقيم بمدينة المحلة الكبرى، على محاولة الإنتحار والتخلص من حياته، بتناوله "سم فئران"، بعد دخوله فى أزمة نفسية.

تفاصيل الواقعة

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام، بوصول شاب مصاب بحالة إعياء شديد، نتيجة تناوله مادة سامة "سم فئران" وجري عمل الاسعافات الأولية، والعلاج اللازم له.

وتبين من خلال الفحص إن الشاب أقدم علي الإنتحار بتناوله "سم فئران" بعد دخوله في أزمة نفسية، بسبب مروره بضائقة مالية ، مما دفعه لمحاولة الإنتحار والتخلص من حياته.

وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

ضبط 963 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية

تمكنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية ، بالتعاون مع مباحث التموين ، من ضبط أغذية فاسدة قبل بيعها للمواطنين فى حملة مكبرة أستهدفت قري مراكز قطور ، وحي أول طنطا ومركز ومدينه سمنود، كفر الزيات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وقال الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ، إن المديرية شنت حملات تفتيشية على المحلات التجارية بالأسواق بقري ومراكز المحافظة لتشديد الرقابة والمتابعة المستمرة لسوق الغذاء ومراقبة جودة المعروض من السلع الغذائية، أسفرت الحملة عن ضبط 963 كجم و1848 لتر عصائر وأغذية متنوعة، متغير الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وجرى تحريزها والتحفظ عليها وإعدام 282 كيلو جرام 36 لتى ، اغذية فاسدة وتحرير 247 محضر وعدم وجود شهادات صحية بمنشأت تطرح مواد غذائية وإحالتها لجهات التحقيق.