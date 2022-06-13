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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704136/حفيدة-شقيقة-أم-كلثوم-لم-يعتذر-لي-أحد-عن-إهانة-كوكب-الشرق-ومتمسكة-بالإجراءات-القانونية

أصدرت جيهان الدسوقي حفيدة شقيقة أم كلثوم، بيانا صحفيًا أكدت فيه على أنه لم يتواصل معها أحد حتى الآن بشأن الاعتذار عن إهانة كوكب الشرق أم كلثوم، ولذا فهي متمسكة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفاعل.

دوت الخليج يرصد بيان حفيدة شقيقة أم كلثوم.

بيان حفيدة شقيقة أم كلثوم

وجاء البيان كالتالي: "تعلن جيهان الدسوقي – حفيدة شقيقة أم كلثوم "كوكب الشرق" صاحبة البلاغ المقدم إلى مكتب النائب العام ويحمل رقم 167410 لسنة 2022 عرائض مكتب فنى النائب العام، حول واقعة إساءة أحد الأشخاص إلى كوكب الشرق والإساءة إلى سمعة عائلتها وأنه لم يتواصل معها أحد بشأن الاعتذار عن تلك الواقعة وأنها متمسكة بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذكورين في البلاغ".

توجه الشاعر ناصر دويدار، عضو اتحاد كتاب مصر، إلى عقر دار عائلة كوكب الشرق أم كلثوم في مسقط رأسها للاعتذار عما بدر منه في الأمسية الثقافية التي أثارت الجدل في مصر والمنطقة العربية الأيام الماضية.

اتجه ناصر دويدار لقد جلسة صلح مع أسرة كوكب الشرق في قرية طماى الزهايرة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، حتى يوضح حديثه عن أم كلثوم.

وقال دويدار، أثناء جلسة الصلح، إن مواقع التواصل الاجتماعي السبب في المشكلة، وأشار إلى أن تصريحاته تم اختزالها، وتابع: "أنا من عشاق أم كلثوم، ويوجد من يحاربني لمواقفي".

جدير بالذكر أن الشاعر ناصر دويدار تطاول على أم كلثوم في أمسية ثقافية داخل أروقة اتحاد كتاب مصر، وأثارت حالة من الغضب الشديد بسبب الكلمات القاسية التي وجهها إلى أم كلثوم وأحمد رامي.

جدير بالذكر، أن نقابة المهن الموسيقية المصرية أصدرت بياناً شديد اللهجة، بعد إهانة كوكب الشرق أم كلثوم وأحمد رامي في اتحاد كتاب مصر.

وردا على هذه التصريحات، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا أضاف: "محاولة النيل من تاريخها كل صغير وممول، فإن كيده في نحره ولن ينال غير الخسران".

إهانة ناصر دويدار لكوكب الشرق

قال دويدار في الأمسية التي أثارت الرأي العام: "أحمد رامى راجل متربى ومتعلم ووقع مع واحدة موالدية (يقصد أم كلثوم) يقال إن أم كلثوم تزوجت 11 مرة، ويقال الكثير لا داعى للحديث عنه الآن، ونحن نتعامل مع أم كلثوم كمطربة عبقرية مصر لم تنجب مثلها في تاريخها، وبالمناسبة منظر أم كلثوم ملخبط".

وأضاف عضو اتحاد كتاب مصر، "أم كلثوم أنانية ورقصت رامى على الشناكل، ورامى عنده هطل عاطفى، كما أن أم كلثوم سرقت أغنيتين لشاعر شاب وأدتهم لكبار الشعراء يشتغلوا عليها.. والعلاقة بين أم كلثوم ورامي كانت علاقة ذئب بفريسته، يقال إن هناك شاعر اسمه علي مهدي أعطى أم كلثوم قصيدتين وراح يشيع أن الست ستغني له وقامت أم كلثوم بتفصيص القصيدتين ومنحتهما لشعراء كبار ليبنوا عليها".