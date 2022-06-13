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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704144/التعليم-تقرر-إعفاء-بعض-الفئات-من-المصروفات-الدراسية-لطلاب-الصفوف-الأولى

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كتاب دوري بشأن تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى عن العام الدراسي 2022/2023 وتحقيقا لإنضباط منظومة العمل المالي من حيث الإلتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة وتعظيم منافع الاغراض المخصصة من أجلها.

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التعليم تقرر إعفاء بعض الفئات من المصروفات الدراسية لطلاب الصفوف الأولى

ووافق الدكتور طارق شوقي على تنفيذ الآتي:

_ استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 119 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية عن العام الدراسي 2021/ 2022 بذات الفئات والضوابط للطلاب المتقدمين للإلتحاق بالصف الأول لرياض الأطفال والأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023 والتوجية بسداد مصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب.

_ طلاب المستوى الثاني رياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف ايصال سداد المصروفات كأحد مصوغات تحديث الملف

_ طلاب الأول الإعدادي يطلب من ولي الأمر طلب تحديث بيانات الطالب "الصور الشخصية، محل الإقامة" ويرفق به ايصال سداد المصروفات

_ يتم سداد المصروفات على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية بمكاتب الهيئة القومية للبريد وذلك بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية ويكون ايصال السداد ضمن مسوغات الملف، مع الأخذ في الإعتبار أن تعفى الفئات التالية من سداد الإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية وفق البيان المعتمد من الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القراربديوان عام الوزارة وهي:

_ الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2020

_ أبناء شهداء ثورة 25 يناير

_ أبناء الأسرالمستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.

_ الطلاب يتامى الأب

_ الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية

_ مقدمي البحوث الاجتماعية المعتمدة من الشئون الاجتماعية مدرجا بها سبب الإعفاء من الفئات الآتية "أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل، والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا غيرالقادرين" مع مراعاة سريان الإعفاء لمدة عام دراسي واحد ويجدد بحث الحالة بشكل سنوى.

_ أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك

_ طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد "بمحافظة البحر الأحمر" ومدارس شمال سيناء والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء والملحقين على مدارس بالمحافظات الآخرى من طلاب هذه المحافظة

_ طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعي والمدارس الصديقة للفتيات والصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس. ويسري هذا الإعفاء على الرسوم المقررة بقوانين.

_ تخفيض نسبة 50% لأبناء العاملين بالتربية والتعليم "خدمة

_ معاش" من الإشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني.