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القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /704141/القابضة-للمطارات-تفعيل-إجراءات-السلامة-للتعامل-مع-الموجات-الحارة

في إطار الحرص على سلامة العنصر البشري وتأمين المنشآت والحفاظ على الأصول والممتلكات - وجه المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بضرورة توخي الحذر ورفع حالة التأهب والاستعداد بكافة المرافق ومواقع العمل بالمطارات المصرية والمقار الإدارية للشركات، مع تفعيل خطط وإجراءات السلامة المهنية، وذلك للتعامل مع الموجات الحارة تزامنا مع دخول فصل الصيف.

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ومن ناحية أخرى قامت الإدارة العامة لشؤون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع الإدارة العامة للإعلام بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بنشر ملصقات إرشادية للتوعية بطرق الوقاية من ضربات الشمس واكتشاف أعراضها وكيفية التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة داخل وخارج بيئة العمل.أقامت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة و الصحة المهنية بالتعاون مع صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي ندوة بعنوان " اليات وطرق مكافحة الإدمان في ظل القوانين ذات الصلة".

كانت قد أقامت الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية ندوة تحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات و الملاحة الجوية، تناول الجزء الأول من الندوة انواع المخدرات وتأثيرها، العوامل الثقافية والإجتماعية المصاحبة لعلاج الإدمان، الأفكار والمسببات المرتبطة بالتعاطي وإدمان المخدرات وطرق التخلص من الإدمان بأساليب بسيطة وفعالة.

كما تناول الجزء الثاني من الندوة كيفية العلاج للمشكلة ولمن وقع ضحية للمخدرات ، وإلقاء الضوء علي محاور قانون الكشف المبكر عن المخدرات في الجهاز الإداري للدولة واليات التظلم والجهات المنوط بها مخاطبة القانون، حاضر في الندوة الدكتور محمد مصطفي خبير بمصلحة الطب الشرعي و رئيس لجنة الكشف عن المخدرات و الدكتور مختار رمضان مدير إدارة القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس ان تلك الندوات تأتي في اطار الدور التوعوي الذي تقوم به الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية للتعريف بمخاطر الإدمان والتعاطي و تصحيح المفاهيم المغلوطة و السلوكيات المجتمعية الخاطئة خاصة في ظل تعديل المنظومة التشريعية الخاصة بتعاطي المخدرات.

ورحب كابتن ايهاب محي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بتلك الندوات التي ترفع من الوعي بخطورة تلك المواد المخدرة و دعا جميع الحضور لنشر الافكار الايجابية التي تم الاستفادة منها في ذلك اليوم.

آليات وطرق مكافحة الإدمان

حضر الندوة 80 مشارك من الشركة القابضة و شركاتها التابعة ،و في ختام الندوة تم فتح باب النقاش و الاستفسارات للحضور و توضيح كيفية العلاج و إعادة التأهيل في سرية تامة من خلال الخط الساخن (16023) و الذي يوفر 22 مستشفي لعلاج الإدمان و التعاطي كما تم توزيع المنشورات الدعائية الخاصة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.