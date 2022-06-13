رئيس الوزراء: وثيقة مليكة الدولة هدفها تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 06:28 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه دائم الحرص على معرفة وجهة نظر الخبراء غير المتواجدين في الحكومة تجاه وثيقة مليكة الدولة ودوافع إصدارها، لافتا إلى ان العالم يشهد مرحلة فارقة في تاريخ البشرية وهناك خريطة جديدة للعالم تتشكل في كل المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية، ولا أحد يعلم متى ستنتهى الأزمة التي ستغير شكل العالم بكل تأكيد.

وأكد مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن مصر بدأت معرفة توجهات العالم ودراستها قبل إصدار الوثيقة، «رصدنا بعض الدول أصدرت هذه الوثيقة منذ عامين ومنها الصين في 2020 وأندونسيا 2020 وأندونسيا 2021»، مشيرا إلى ان الدول بدأت بتلك الوثيقة منذ أزمة كورونا للتفكير في مستقبل الاقتصاد العالمي، وكان الدافع الأكبر لسعى تلك الدول هو تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة لدعم اقتصاديات الدول الناشئة.

وأشار مدبولي، إلى أن مصر اعتبارا من 2011 شهدت أحداثا شديدة الصعوبة وصولا إلى برنامج الإصلاح الاقصادي، وأن الدولة المصرية اضطرت إلى زيادة حجم الاستثمارات العامة في الاقتصاد المصري لضخ أموال في مشروعات كثيرة بهدف إعادة بناء الدولة وخلق أكبر عدد من فرص العمل في ظروف صعبة.

وأكد رئيس الوزراء أن القطاع الخاص لم يكن قادرا على تحمل هذه الأعباء في ظل الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة، «مش طبيعي إننا نطلب من القطاع الخاص في هذه الظروف خلق مليون فرصة عمل كل عام مع التوسع والانتشار بهذا الشكل لم يكن منطقيا».