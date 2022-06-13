الجامعة العربية تحتفل باليوم العالمي للمتبرعين بالدم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 06:28 مساءً - أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، أن اليوم العالمي للمتبرعين بالدم يعد فرصة مناسبة للتبرع بالدم والذي يسهم في إنقاذ حياة الملايين من البشر، مشيرة إلى أن هذا اليوم يعتبر فرصة مناسبة لدعوة الدول العربية والسلطات الصحية الوطنية للعمل على توفير الموارد الكافية لزيادة جمع الدم من المتبرعين طوعًا ودون مقابل، وإدارة مخزون الدم المتوفر ونقله إلى من يحتاجون إليه.

جاء ذلك في بيان صحفي، اليوم الاثنين، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي يصادف 14 يونيو من كل عام.

ونوهت بأهمية إذكاء الوعي العربي بشأن الحاجة إلى الدم والسعي مجددًا إلى تسليط الضوء على دعم الخدمات الوطنية المعنية بنقل الدم ومنظمات المتبرعين بالدم وغيرها من المنظمات غير الحكومية لتعزيز برامج التبرع بالدم.

كما أكدت على ضرورة تعزيز الحملات الوطنية والمحلية في هذا الشأن، مضيفة أن الأمانة العامة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية لخدمات نقل الدم والتي تتولى رئاستها المملكة المغربية بصدد عقد الاجتماع العشرين للهيئة العربية لخدمات نقل الدم، يومي 14 و15 يونيو الحالي بمدينة مراكش بالمملكة المغربية، والذي تم اختيار موعد انعقاده ليوافق يوم الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم.