مصطفى مدبولي: نستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بنسبة 65% خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 06:28 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعليقا على وثيقة ملكية الدولة، إن 50% من الناتج المحلي المصري عبارة عن أصول مملوكة للدولة، وإذا قارنا هذه النسبة بدول أخرى نجدها مرتفعة .

وأضاف مدبولي في كلمته بجلسة حوار مع عدد كبير من الخبراء، بشأن وثيقة ملكية الدولة:" الدولة المصرية تتواجد في النشاط الاقتصادي بنسبة أعلى من المفترض أن تكون متواجدة فيه".

وتابع:" دوافعنا لإصدار وثيقة ملكية الدولة هو أننا ندخل على مرحلة جديدة ولابد ان تقوم الدولة بتقليص تواجدها وإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد".

وأكمل مدبولي:" بناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلنا صراحة اننا نستهدف ان تزيد نسبة مشاركة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات من 30% لـ 65 % خلال 3 سنوات مقبلة للحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري ".