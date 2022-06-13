أخبار مصرية

مصطفى مدبولي: نستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات بنسبة 65% خلال...

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 يونيو 2022 06:28 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعليقا على وثيقة ملكية الدولة، إن 50% من الناتج المحلي المصري عبارة عن أصول مملوكة للدولة، وإذا قارنا هذه النسبة بدول أخرى نجدها مرتفعة .

وأضاف مدبولي في كلمته بجلسة حوار مع عدد كبير من الخبراء، بشأن وثيقة ملكية الدولة:" الدولة المصرية تتواجد في النشاط الاقتصادي بنسبة أعلى من المفترض أن تكون متواجدة فيه".

وتابع:" دوافعنا لإصدار وثيقة ملكية الدولة هو أننا ندخل على مرحلة جديدة ولابد ان تقوم الدولة بتقليص تواجدها وإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد".

وأكمل مدبولي:" بناء على توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلنا صراحة اننا نستهدف ان تزيد نسبة مشاركة القطاع الخاص في حجم الاستثمارات من 30% لـ 65 % خلال 3 سنوات مقبلة للحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري ".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا